Mąż Danuty Holeckiej zatrzymany przed cmentarzem. Rzeczniczka MSWiA: To manipulacja

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Mąż Danuty Holeckiej został zatrzymany przez policję w rejonie cmentarza przy ul. Fosa na warszawskim Służewie i skuty w kajdanki. Do interwencji doszło w niedzielę 1 listopada, ponieważ mężczyzna zaparkował w niedozwolonym miejscu. Telewizja Republika poinformowała o zdarzeniu, sugerując, że zatrzymanie było bezzasadne. Inny obraz sytuacji przedstawiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która opisała przebieg interwencji z perspektywy funkcjonariuszy. Stanowisko zajęła również stołeczna policja, podkreślając, że „działania funkcjonariuszy były następstwem naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierowcy podczas interwencji”.

Mąż Danuty Holeckiej zatrzymany przez policję. Rzeczniczka MSWiA o powodach

„Policja nie interweniowała dlatego, że ktoś zaparkował przy cmentarzu” – podkreśliła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, komentując zatrzymanie męża Danuty Holeckiej. Jak wyjaśniła, mężczyzna zaparkował w miejscu niedozwolonym, a gdy funkcjonariusze próbowali go pouczyć, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Został więc zabrany do radiowozu w celu ustalenia tożsamości.

„Przedstawianie tej interwencji jako ataku na rodzinę pomija jej istotne okoliczności i jest manipulacją. Prawo obowiązuje każdego, również rodzinę pracownika Telewizji Republika” – napisała Gałecka.

Policja: Nie wykonywał poleceń

Do sprawy odniosła się również stołeczna policja, która w oficjalnym komunikacie przekazała, że mąż prezenterki naruszył przepisy ruchu drogowego, a podczas interwencji nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy.

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 'zakaz ruchu w obu kierunkach', obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza” - czytamy.

Policja tłumaczy również, dlaczego zatrzymany został skuty w kajdanki.

„Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się”.

W trakcie czynności mąż Danuty Holeckiej zgłosił złe samopoczucie - policjanci wezwali więc na miejsce pogotowie ratunkowe.

Służby podkreślają, że „interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności”.

„Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia” - zaznacza policja.

Zatrzymanie męża Danuty Holeckiej. Telewizja Republika pokazała nagranie

O zdarzeniu poinformowała w niedzielę Telewizja Republika. Stacja wyemitowała nagranie przedstawiające przebieg interwencji policji przed cmentarzem na warszawskim Służewie. Na pasku pojawił się podpis: „Policja bez powodu zatrzymała na cmentarzu męża Danuty Holeckiej”. Na materiale widać i słychać rozmowy funkcjonariuszy z członkami rodziny prezenterki.

W pewnym momencie jeden z policjantów informuje o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego, gdyż mężczyzna miał zgłosić problemy zdrowotne. Czekamy w tej chwili na karetkę. Pan zgłosił, że ma problemy ze zdrowiem – mówi funkcjonariusz.

Na miejscu był również syn Danuty Holeckiej, który poinformował policjantów, że jest lekarzem i chciał sprawdzić stan zdrowia ojca. Funkcjonariusze zapytali go o dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe.

Nie jestem zobowiązany, żeby nosić go ze sobą. Mam numer prawa wykonywania zawodu – odpowiedział mężczyzna.

Po krótkiej wymianie zdań policjant zgodził się, aby syn podszedł do ojca. Dobrze, zapraszam do ojca – powiedział funkcjonariusz.

Danuta Holecka kwestionowała sposób przeprowadzenia interwencji

Na nagraniu słychać także Danutę Holecką, która zarzuca policjantom niewłaściwe potraktowanie jej męża. Kobieta twierdzi, że mężczyzna został przewrócony na chodnik i zakuty w kajdanki.

Ja przy tym byłam. Powiedział, że idzie do syna, i pan go na chodnik – mówiła do jednego z funkcjonariuszy.

W innym fragmencie nagrania mężczyzna skarży się na dolegliwości w okolicach klatki piersiowej. W związku ze zgłaszanymi problemami zdrowotnymi na miejsce wezwano karetkę pogotowia.

Powodem interwencji miało być parkowanie w niedozwolonym miejscu

Danuta Holecka przekazała, że interwencja policji miała związek z zaparkowaniem samochodu w niedozwolonym miejscu oraz wjazdem za tymczasowy zakaz wjazdu. Pracownica Telewizji Republika przekonywała, że oznakowanie pojawiło się dopiero tego dnia i rodzina nie zauważyła znaku.

Przyjeżdżamy tu codziennie. Nigdy tego znaku tu nie było. Ustawiono go dzisiaj, nie zauważyliśmy go – mówiła.

Rzeczniczka MSWiA przedstawiła jednak stanowisko policji, według którego powodem interwencji było nie tylko nieprawidłowe parkowanie, ale również brak reakcji mężczyzny na polecenia funkcjonariuszy. Jak zaznaczyła, przewiezienie go do radiowozu miało służyć ustaleniu jego tożsamości.