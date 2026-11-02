Mąż Danuty Holeckiej w kajdankach. RPO chce informacji od policji

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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk poprosił w poniedziałek szefa stołecznej policji o informacje dotyczące niedzielnej interwencji przed cmentarzem na Służewie w Warszawie. Mąż prezenterki TV Republika Danuty Holeckiej został zatrzymany przez policję i skuty w kajdanki. Do interwencji doszło, ponieważ mężczyzna zaparkował w niedozwolonym miejscu, a następnie nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił o informacje dotyczące tego zdarzenia, faktycznych i prawnych podstaw tej interwencji, m.in. zastosowania kajdanek oraz biegu czynności wyjaśniających - poinformowało biuro rzecznika na stronach internetowych.

Mąż Danuty Holeckiej zatrzymany przed cmentarzem. Rzeczniczka MSWiA: To manipulacja Mąż Danuty Holeckiej został zatrzymany przez policję przed cmentarzem na warszawskim Służewie i skuty kajdankami. Do interwencji doszło w niedzielę 1 listopada. Telewizja Republika pokazała nagranie z całego zajścia, jako powód wskazując…

Dlaczego policja zatrzymała męża Holeckiej?

Policja podała na koncie X komendy Warszawa II - Mokotów, Ursynów, Wilanów, że przyczyną niedzielnej interwencji w rejonie cmentarza przy ul. Fosa było naruszenie przepisów ruchu drogowego przez kierowcę. Według policji mężczyzna wjechał w pobliżu cmentarza w obszar czasowo objęty zakazem ruchu w obu kierunkach, o czym informował ustawiony tam znak.

„Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się” - podała policja w niedzielnym wpisie na X.

„W trakcie czynności mężczyzna zgłosił złe samopoczucie. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego” - dodała.

Stołeczna policja podkreśliła, że ta interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności.

„Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia” - napisali w niedzielnym wpisie policjanci.

TV Republika o represjach wobec stacji

Policjanci skomentowali w ten sposób wpis na X TV Republika, która poinformowała, że zatrzymanym był mąż pracującej w stacji Danuty Holeckiej.

TV Republika w swoich materiałach sugeruje, ze zatrzymanie męża dziennikarki to element serii represji wobec dziennikarzy tej stacji. W podobnym tonie wypowiada się część posłów PiS, m.in. Jarosław Kaczyński. Pisał o tym m.in. prezes stacji Tomasz Sakiewicz.

„Mąż p. red. Danuty Holeckiej zglebowany i zakuty w kajdanki podczas legitymowania przy okazji wizyty na cmentarzu na grobie syna… Normalne? Absurdalne, ale tak właśnie wygląda państwo Tuska. Agresja, przemoc i szczucie, zwłaszcza na tych, którzy swoją pracą na co dzień udowadniają, jak bardzo potrzebne są prawda i obiektywizm w polskich mediach. Zapewne takich sytuacji będzie więcej...” - napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.