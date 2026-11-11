Marsz Niepodległości w Warszawie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego

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W środę o godz. 14:30 ruszył w Warszawie Marsz Niepodległości. Jego uczestnicy przejdą stałą trasą od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Do uczestników marszu dołączył prezydent Karol Nawrocki.

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W tym roku marsz idzie pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”. Prezydent Karol Nawrocki, zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia, dołączył do marszu.

Uczestnicy przywitali go, skandując: „Czołem, panie prezydencie", a następnie odśpiewali hymn.

Prezydent niesie biało-czerwoną flagę. Towarzyszy mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie mu m.in. szef KPRP Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef BBN Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Biało-czerwono w Warszawie

Tłumy ludzi w różnym wieku ubrani w biało-czerwone szaliki, czapki, opaski i wianki z wpiętymi w kurtki kotylionami od rana szły przed Pałac Kultury i Nauki, a także na Trakt Królewski. W centrum rozstawiły się też stragany sprzedające biało-czerwone utensylia. Dużo ludzi przyjechało do Warszawy pociągami, na Dworcu Centralnym również widać było pełno biało-czerwonych barw.

Marsz ruszył o godzinie 14.30, na błonia Stadionu Narodowego czoło marszu powinno dotrzeć o godz. 16.30. Tam odbędą się koncerty i pokaz tańca – poloneza.

Przed czołem marszu ustawili się motocykliści z klubów motocyklowych, a także rekonstruktorzy i zabytkowe ciągniki. Pomimo zakazu cały czas odpalane są race i świece dymne.

Wcześniej w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, by świętować niepodległość w spokoju i powadze, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.

W Święto Niepodległości w Warszawie obowiązuje zakaz latania dronami, zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni oraz zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych.

Uczestnicy Marszu Niepodległości. Fot. Szymon Pulcyn / PAP

Rekordowy marsz?

Organizatorzy wydarzenia ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości spodziewali się rekordowej frekwencji, nawet pół miliona uczestników.

Szef straży marszu Mateusz Marzoch przekazał, że w sumie w zabezpieczeniu tegorocznej edycji będzie brało udział prawie tysiąc osób, kilkadziesiąt zespołów ratownictwa medycznego w punktach stałych na trasie marszu i prawie 200 ratowników w patrolach pieszych.

Dodatkowe siły policji

Komenda Stołeczna Policji podkreśliła, że jest przygotowana do zabezpieczenia Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. Do wsparcia stołecznego garnizonu skierowane zostały dodatkowe siły policyjne z innych województw. Zaapelowała o zachowanie czujności i odpowiedzialne zachowanie, a także o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń i procedur wprowadzonych w związku z organizacją poszczególnych wydarzeń.