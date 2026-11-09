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Marsz Niepodległości w Warszawie się odbędzie. Trasa i harmonogram

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 listopada (09:20)

W środę (11 listopada) Warszawa stanie się po raz kolejny centrum obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wśród licznych uroczystości państwowych, kulturalnych i sportowych, ponownie odbędzie się Marsz Niepodległości. Organizatorzy ujawnili trasę przemarszu oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia.

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Marsz Niepodległości w Warszawie się odbędzie. Trasa i harmonogram
Marsz Niepodległości w 2025 r./Fot. Paweł Supernak /PAP

Trasa i harmonogram Marszu Niepodległości

Marsz Niepodległości tradycyjnie wyruszy z ronda im. Romana Dmowskiego i będzie prowadził  Alejami Jerozolimskimi oraz Mostem Poniatowskiego. 

Zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie znajdować będzie się tzw. Scena Niepodległości.

Start marszu zaplanowano na godzinę 14:30.

Przed rozpoczęciem przemarszu, w godzinach 9:00–14:00, na Alei Centralnej działać będzie Miasteczko Niepodległości, oferujące liczne atrakcje dla mieszkańców i gości stolicy. 

Po zakończeniu marszu uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncertach organizowanych na błoniach Stadionu Narodowego.

Wątpliwości po tragicznym zamachu w Krakowie, Tusk informuje 

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, pojawiły się spekulacje, że Marsz Niepodległości w Warszawie może zostać odwołany. 

Przypomnijmy, w sobotę 24-letni Michał O. wjechał od strony ul. Sławkowskiej czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w samym centrum Krakowa, strzelając z długiej broni do przypadkowych przechodniów. Zastrzelił 6 osób - 4 kobiety i 2 mężczyzn - a kilkanaście ranił. Następnie uciekał przez m.in. ul. Grodzką. Doszło do wymiany ognia z policją. Został postrzelony i zabrany do jednego z krakowskich szpitali. Dzisiaj nad ranem zmarł. 

Do końca oddawał strzały w kierunku policjantów. W czarnym Subaru, którym się poruszał, znaleziono jeszcze kilka sztuk broni i ogromną ilość amunicji.

W niedzielę Premier Donald Tusk poinformował na platformie X, że „nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości”.

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Zakaz pirotechniki i broni 

Władze przypominają, że w związku z obchodami 11 listopada w Warszawie wprowadzono szereg obostrzeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Wojewoda mazowiecki wydał rozporządzenie zakazujące noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych.

Dodatkowo, zgodnie z projektem rozporządzenia MSWiA, w dniu Narodowego Święta Niepodległości obowiązywać będzie zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni, nawet w stanie rozładowanym. 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada na pamiątkę przekazania w 1918 roku przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Święto ustanowiono w 1937 roku, a po przerwie w okresie PRL przywrócono je w 1989 roku. Od tego czasu 11 listopada jest dniem wolnym od pracy i okazją do manifestowania patriotyzmu przez Polaków w całym kraju.

 


Źródło: RMF24
Tagi: Marsz Niepodległości

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