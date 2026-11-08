„Marsz Niepodległości przejdzie”. Organizator zabrał głos po ataku w Krakowie

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Czy Marsz Niepodległości przejdzie 11 listopada ulicami Warszawy w obliczu tragicznych wydarzeń w Krakowie? W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o konieczności odwołania zgromadzenia ze względów bezpieczeństwa, jednak organizatorzy nie zamierzają rezygnować z wydarzenia. „Odgórny zakaz to przepis na chaos” – przekazał rzecznik Marszu Niepodległości Rafał Buca. Do sprawy odniosło się również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Organizatorzy nie zamierzają odwoływać Marszu Niepodległości

Rzecznik Marszu Niepodległości Rafał Buca odniósł się do apeli o odwołanie zaplanowanego na 11 listopada zgromadzenia. Głosy te pojawiły się po sobotnich tragicznych wydarzeniach w Krakowie, które wywołały dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas dużych zgromadzeń publicznych.

Stanowisko organizatorów jest jednoznaczne: Marsz ma się odbyć zgodnie z planem.

„Marsz Niepodległości przejdzie! Ci, którzy apelują o jego odwołanie, nie mają wyobraźni. Setki tysięcy ludzi przyjdzie niezależnie od tego, co ktoś sobie odgórnie zarządzi” – napisał Buca w mediach społecznościowych.

Przekonywał, że organizatorzy dysponują odpowiednimi siłami i doświadczeniem, aby zadbać o bezpieczeństwo uczestników.

„Organizatorzy, którzy zarządzają Strażą Marszu Niepodległości, są tymi, którzy mogą zaoferować maksymalny poziom bezpieczeństwa i profesjonalizmu w przeprowadzeniu tego zgromadzenia. Wycofanie organizatorów lub odgórny zakaz to przepis na chaos” – dodał.

Podkreślił, że stowarzyszenie jest przygotowane do przeprowadzenia wydarzenia, a Straż Marszu Niepodległości pozostaje gotowa do pilnowania porządku podczas wielotysięcznego zgromadzenia. Swoją obecność w Marszu Niepodległości potwierdził prezydent Karol Nawrocki.

MSWiA zabiera głos w sprawie obchodów 11 listopada

O planowane uroczystości w Warszawie została zapytana również rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. W programie TVP Info odniosła się do możliwości odwołania wydarzeń po sobotnim ataku w Krakowie.

Nie ma w tym momencie takich informacji, w związku z tym nie mogę potwierdzić, co dalej z Marszem Niepodległości, co dalej z dniem 11 listopada – powiedziała przedstawicielka resortu.

Jednocześnie przypomniała o działaniach podejmowanych w Warszawie w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Jak zaznaczyła, prezydent stolicy podjął już kroki zgodne z zaleceniami policji. Będzie nie tylko więcej policji, ale również zostaną zamontowane zapory na Trakcie Królewskim – przekazała Karolina Gałecka.

Oznacza to, że w związku z nadchodzącymi obchodami planowane jest wzmocnienie zabezpieczeń w przestrzeni publicznej. Na ten moment MSWiA nie przedstawiło jednak ostatecznego stanowiska dotyczącego dalszego przebiegu Marszu Niepodległości.

Tragiczne wydarzenia w Krakowie. Sześć osób zginęło, 16 zostało rannych

Dyskusja o bezpieczeństwie podczas uroczystości 11 listopada nasiliła się po sobotnim ataku w centrum Krakowa, gdzie 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sam napastnik. Wśród poszkodowanych jest dwóch funkcjonariuszy policji, którzy bohatersko obezwładnili napastnika. Stan jednego z nich jest ciężki, jednak obaj zostali wybudzeni ze śpiączki.

W mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała trzech osób – jego 21-letniej siostry, 52-letniej matki i 53-letniego ojca. Mieli rany postrzałowe. W mieszkaniu było też siedem sztuk broni.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie ogłoszono dwudniową żałobę narodową.