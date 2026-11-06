Marsz Niepodległości 2026 pod hasłem „zamach na TK”? Trwa mobilizacja kibiców

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Organizatorzy tegorocznego Marszu Niepodległości spodziewają się nawet pół miliona uczestników. Wśród osób, które mają pojawić się 11 listopada na ulicach Warszawy, ma być prezydent Karol Nawrocki. Tegoroczne wydarzenie może mieć wyraźny wymiar polityczny. Organizatorzy zapowiadają krytykę rządu Donalda Tuska, a jednym z głównych tematów marszu ma być sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich dniach widoczna jest mobilizacja środowisk kibicowskich na forach internetowych.

Marsz Niepodległości 2026. Nawet pół miliona uczestników?

Zainteresowanie tegorocznym Marszem Niepodległości jest wyraźnie większe niż w poprzednich latach - ocenia Rafał Buca, rzecznik Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”. Jak przekazał, liczba autokarów i osób korzystających ze zorganizowanych przejazdów z różnych miejscowości wzrosła nawet trzy - lub czterokrotnie. Więcej osób zgłosiło się także do pomocy przy przygotowaniu wydarzenia.

W ubiegłym roku szacowaliśmy liczbę uczestników na 300 tys. osób. Trudno mi powiedzieć, ilu uczestników przybędzie w tym roku. Być może pół miliona, być może nawet więcej - powiedział Buca w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Rzecznik stowarzyszenia przekonuje, że na frekwencję może wpłynąć również sytuacja polityczna w kraju, w szczególności spór dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Nie mam wątpliwości, że w tym roku jednym z tematów będzie zamach rządu na Trybunał Konstytucyjny. Siłowe wtargnięcie wzburzyło znaczną część Polaków - stwierdził.

„Zamach na TK”. Spór polityczny jednym z głównych tematów marszu

Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczny Marsz Niepodległości będzie poświęcony przede wszystkim suwerenności Polski, polityce migracyjnej i relacjom z Unią Europejską. Wśród poruszanych kwestii mają znaleźć się również wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz pomysł przygotowania procedury wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Nie zabraknie także krytyki rządu Donalda Tuska. Hasło „Zamach na TK” może stać się jednym z najważniejszych politycznych akcentów tegorocznego zgromadzenia.

Do mobilizacji uczestników zachęca Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”. W ostatnich dniach pojawiał się w miasteczku protestacyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie pytał policjantów, czy ich intencją przy wstępowaniu do służby było asystowanie przy – jak określał – „nielegalnym przejmowaniu TK”.

Krytykował również działania obecnego rządu, nawiązując do zmian w mediach publicznych i sytuacji wokół Trybunału. Apelował ponadto, by każdy uczestnik Marszu Niepodległości przyprowadził ze sobą co najmniej cztery osoby. Wśród potencjalnych uczestników wymieniał również wyborców niezadowolonych z rządów Koalicji Obywatelskiej.

Kibice mobilizują się przed 11 listopada

Wyraźna aktywność widoczna jest także w środowiskach kibicowskich. Rafał Buca zwraca uwagę na apele pojawiające się podczas meczów piłkarskich oraz w internecie.

Ważny zakaz 11 listopada. Obejmie całą Warszawę 11 listopada w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia broni. Wynika to z projektu rozporządzenia MSWiA, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Podczas spotkania Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław, rozegranego 2 listopada, kibice wywiesili transparent z hasłem „Tusk zdrajca narodu”. Obok pojawił się apel: „11 listopada wszyscy na marsz”. Podobne akcje miały mieć miejsce również podczas meczów z udziałem kibiców Cracovii Kraków, Wisły Płock i Lechii Gdańsk.

Dyskusja o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego toczy się także na forum Kibice.net. Część użytkowników przekonuje, że polityczny konflikt może przyciągnąć na ulice znacznie więcej osób. Pojawiają się wezwania do licznego udziału w marszu i zjednoczenia środowisk kibicowskich.

Wpisy na forum pokazują również silne emocje związane z sytuacją polityczną. Niektórzy użytkownicy ostrzegają przed ograniczaniem wolności słowa i cenzurą internetu. Inni nawołują do poparcia prezydenta Karola Nawrockiego, przedstawiając go jako obrońcę polskiej państwowości.

Jeden z uczestników dyskusji porównał konflikt polityczny do walki wilków o owcę, którą - w jego ocenie - jest społeczeństwo. Wypowiedzi z forum świadczą o mobilizacji części środowiska, nie pozwalają jednak przesądzić, jak liczna będzie jego reprezentacja podczas samego marszu.

Kto pojawi się na Marszu Niepodległości?

Tegoroczne wydarzenie ma zgromadzić przedstawicieli różnych środowisk prawicowych. Jak informowała „Rzeczpospolita”, udział w marszu mają wziąć między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen czy Grzegorz Braun.

Organizatorzy liczą również na obecność prezydenta Karola Nawrockiego. Rafał Buca przekazał, że stowarzyszenie pozostaje w kontakcie z głową państwa. Kancelaria Prezydenta nie potwierdziła jednak oficjalnie, że prezydent weźmie udział w wydarzeniu.

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Marszu Niepodległości w 2025 roku, fot. Dawid Wolski / East News

Marsz Niepodległości 2026. Trasa i utrudnienia w Warszawie

Marsz Niepodległości organizowany jest w Warszawie od 2007 roku. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, wydarzenie odbędzie się na podstawie statusu zgromadzenia cyklicznego. Oznacza to, że jego trasa jest określona w zgłoszeniu i nie może być dowolnie zmieniana.

Uczestnicy mają wyruszyć 11 listopada o godz. 14.30 z ronda Dmowskiego. Następnie przejdą przez Most Poniatowskiego w kierunku błoni Stadionu Narodowego.

Organizatorzy na razie nie zapowiadają organizacji osobnego zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wydarzenie będzie jednak odbywać się w cieniu trwającego sporu wokół tej instytucji.

Do stołecznego ratusza zgłoszono na 11 listopada łącznie 20 zgromadzeń. W związku z tym mieszkańcy Warszawy i osoby planujące tego dnia podróż do stolicy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.