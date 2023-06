W południe z placu Na Rozdrożu w Warszawie wyruszył w kierunku placu Zamkowego organizowany przez Platformę Obywatelską Marsz 4 czerwca. Wydarzenie ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki obozu rządzącego. "Tego głosu, tej fali już nic nie zatrzyma. Olbrzym się obudził" - mówił lider PO Donald Tusk. Według szacunków podanych przez organizatorów, w marszu idzie ok. 500 tys. osób.

Uczestnicy marszu 4 czerwca / Michał Dukaczewski / RMF FM

15:24

Przed tłumem zgromadzonym na Placu Zamkowym Donald Tusk złożył ślubowanie: Chcę przed Wami dzisiaj złożyć uroczyste, solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć. Po to, by rozliczyć. Po to, by naprawić ludzkie krzywdy. I po to, żeby - w konsekwencji - pojednać polskie rodziny. Ślubuję Wam. Możecie to nazwać "ślubowaniem Tuska". Zwycięstwo, rozliczenie zła, zadośćuczynienie krzywdom ludzkim i pojednanie między Polakami. To jest nasza strategia.

15:23

Marsze nie tylko w Warszawie. Mieszkańcy innych polskich miast również gremialnie wyszli na ulice. Demonstracje odbywają się między innymi w Krakowie, Szczecinie i Częstochowie.

15:05

Na placu Zamkowym rozpoczyna się przemówienie Donalda Tuska. Chcę do was dzisiaj zwrócić się z bardzo ważnym przesłaniem. Mógłbym właściwie przeczytać to wszystko, co dzisiaj przynieśliście na swoich bannerach, flagach, plakatach - np. szczęśliwej Polski, już czas - mówił.

Idziemy do zwycięstwa, bo wiemy, że "Polska" znaczy "miłość", "solidarność" i "wolność". Chcę Wam też powiedzieć te banalne słowa: demokracja umiera w ciszy. Od dziś nie będzie już ciszy. Wy dzisiaj podnieśliście głos w imieniu 38 milionów Polek i Polaków. Podnieśliście głos za demokracją. Żeby nie umarła, mimo codziennych zamachów na demokrację PiSu, Kaczyńskiego i tej władzy. Demokracja w Polsce nie umrze. Nie będzie ciszy. Będziemy głośno krzyczeć - mówił lider Platformy Obywatelskiej.

14:51

Czoło marszu jest już na placu Zamkowym. Z każdą minutą tłum coraz bardziej gęstnieje.