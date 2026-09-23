Maraton Warszawski 2026: Trasa, utrudnienia drogowe i najważniejsze informacje dla uczestników

RMF24

Maraton Warszawski 2026 wystartuje tadycyjnie w ostatnią niedzielę września. O godz. 9:00 uczestnicy 48. Maratonu Warszawskiego wystartują spod Pałacu Kultury i Nauki i przebiegną trasą prowadzącą przez samo serce Warszawy, na której będzie aż 50 punktów kibicowania. Jakie utrudnienia czekają kierowców w stolicy 27 września i nie tylko?

Ważne informacje dla biegaczy

Jak informują organizatorzy, trasa Maratonu Warszawskiego została zaprojektowana tak, aby umożliwić równy, szybki bieg i stworzyć dobre warunki zarówno dla debiutantów, jak i zawodników walczących o swoje najlepsze wyniki. Wyłączony ruch samochodowy sprawia z kolei, że uczestnicy podziwiają Warszawę z zupełnie nowej perspektywy.

27 września parking pod Pałacem nie będzie dostępny. Organizatorzy zachęciają do korzystania z komunikacji miejskiej, które tego dnia dla uczestników maratonu będzie darmowa. Najbliższe miejscu startu, mety i Biura Zawodów stacje metra to stacje: Centrum (M1) i Świętokrzyska (M1/M2).

Punkty odżywiania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone w odstępach co około 2,5 kilometra począwszy od 5 kilometra. Dodatkowo na co drugim punkcie począwszy od 10 kilometra będą znajdować się napoje izotoniczne oraz banany.

Rejestracja trwa do 26 września lub do wyczerpania miejsc. Zapisać można się tutaj. Oprócz trzech głównych startów: maratonu, biegu na 10 km i Mini Maratonu – czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji. Pełen program można znaleźć tutaj.

Maraton Warszawski 2026 - trasa

Maraton Warszawski 2026 - trasa / materiały udostępnione

Lista utrudnień - ważne dla kierowców

Śródmieście – ul. Świętokrzyska, 25 – 27 września 2026:

Ul. Świętokrzyska na odcinku pomiędzy ul. Emilii Plater, a ul. Marszałkowską będzie wyłączona z ruchu od godz. 10:00 w dn. 25.09 (piątek) do godz. 1:00 w dn. 28.09 (poniedziałek).

Ul. Świętokrzyska na odcinku pomiędzy Rondo ONZ, a ul. E. Platter będzie wyłączona z ruchu od godz. 7:30 do 10:00 w dn. 27.09 (niedziela).

Ul. E. Platter od Al. Jerozolimskich do ul. Świętokrzyskiej będzie wyłączona z ruchu od godz. 11:00 w dn. 26.09 do godz. 24:00 w dn. 27.09.

Ul. Świętokrzyska na odcinku pomiędzy ul. Nowy Świat, a ul. Marszałkowską będzie wyłączona z ruchu od godz. 5:00 do 18:00 w dn. 27.09 (niedziela).

Ul. Marszałkowska na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Królewskiej będzie wyłączona z ruchu od godz. 05:00 – 18:00 w dn. 27.09 (niedziela).

Śródmieście – Praga Południe, 28 września 2026

Ulice na odcinku – ul. Świętokrzyska – ul. Nowy Świat, Al. Jerozolimskie – Rondo de Gaulle’a – Al. Poniatowskiego – Al. 3 Maja — Most Poniatowskiego (jezdnia południowa) – Rondo J. Waszyngtona – Al. Waszyngtona – będą wyłączone z ruchu od godziny 8:30 do godziny 11:30.

Praga Południe – Praga Północ, 27 września 2026

Ulice na odcinku – ul. Grochowska (jezdnia południowa), ul. Zamoyskiego, ul. Targowa, ul. Sokola, PGE Narodowy – Błonia, Al. Zieleniecka, będą wyłączone z ruchu od godziny 8:30 do godziny 11:30.

Ulice na odcinku – Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie, ul. Zatylna (jezdnia południowa) do ul. Jagiellońska – będą wyłączone z ruchu od godziny 8:30 do godziny 12:30.

Ulice na odcinku – od ul. Zatylna (jezdnia południowa) – ul. Jagiellońska (jezdnia zachodnia, podzielona dla utrzymania ruchu w kierunku Ronda Starzyńskiego) do Ronda Starzyńskiego (z utrzymaniem przejezdności przez rondo) do Mostu Gdańskiego będą wyłączone z ruchu od godziny 8:30 do godziny 12:30.

Praga Północ – Śródmieście, 27 września 2026

Ulice na odcinku – od Most Gdański (jezdnia północna) – ul. Słomińskiego (jezdnia północna) do ul. Pamiętajcie o Ogrodach (jezdnia wschodnia) będą wyłączone z ruchu od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Ulice na odcinku – od ul. Pamiętajcie o Ogrodach (jezdnia wschodnia) – Rondo Jonasza Kofty (z zachowaniem przejezdności) – ul. Kłopot (jezdnia północna) będą wyłączone z ruchu od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Śródmieście – Wola, 27 września 2026

Ulice na odcinku od ul. Kłopot (jezdnia północna) – ul. Burakowska, do ul. Powązkowska będą wyłączone z ruchu od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Ulice na odcinku – od ul. Powązkowska (jezdnia północna) – ul. Tatarska – ul. Ostroroga – ul. Wawrzyszewska będą wyłączone z ruchu od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Wola – Bemowo, 27 września 2026

Ulice na odcinku – od ul. Wawrzyszewska – ul. Obozowa (jezdnia północna) – ul. Księcia Janusza – Rondo Legii Warszawa do ul. Księcia Bolesława (całą szerokością) będą wyłączone z ruchu od godziny 9:30 do godziny 13:30.

Bemowo – Bielany, 27 września 2026

Ulice na odcinku – ul. Księcia Bolesława (całą szerokością) – ul. J. Waldorfa – ul. Powązkowska – ul. Obrońców Tobruku do ul. Księcia Bolesława – będą wyłączone z ruchu od godziny 9:30 do godziny 14:00.

Ul. Widawska (całą szerokością) – ul. Wrocławska (całą szerokością) – ul. Powstańców Śląskich (jezdnia zachodnia) – Al. W. Reymonta (jezdnia zachodnia) – ul. S.B. Lindego będą wyłączone z ruchu od godziny 9:30 do godziny 14:30.

Bielany – Żoliborz, 26 września 2026

Ulica na odcinku – ul. Marymoncka (jezdnia wschodnia) – do ul. Słowackiego – będzie wyłączona z ruchu od godziny 9:30 do godziny 15:30. Ruch na jezdni zachodniej ul. Muranowskiej przy szpitalu Bielańskim odbywa się bez wyłączeń z ruchu.

Ulica na odcinku – ul. Słowackiego (jezdnia wschodnia) – do pl. Wilsona (część wschodnia) – będzie wyłączona z ruchu od godziny 10:00 do godziny 15:30.

Żoliborz – Śródmieście, 27 września 2026