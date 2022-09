Warszawiacy muszą się dziś liczyć ze sporymi utrudnieniami w Śródmieściu i w pobliżu lotniska Bemowo. Policja może zdecydować o zamknięciu odcinków ulic przed i po pierwszym dniu festiwalu ON AIR, a wcześniej w centrum odbędzie się manifestacja.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Około godziny 11 sprzed gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie) ruszy przemarsz ulicami: Al. Ujazdowskie, Bagatela, pl. Unii Lubelskiej, al. Szucha, Al. Ujazdowskie, Piękna, Wiejska, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście na pl. Zamkowy. Następnie Krakowskim Przedmieściem wrócą przed pomnik Adama Mickiewicza, po drodze zatrzymując się nieopodal skweru Hoovera i kościoła św. Anny. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godz. 15.

To oznacza, że mogą miejskie autobusy mogą być kierowane na trasy objazdowe - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Chodzi o linie: 106, 107, 109, 111, 116, 118, 127, 128, 131, 155, 159, 166, 167, 168, 175, 178, 180, 222, 503, 518.

Z kolei po południu na lotnisku Bemowo rozpocznie się dwudniowy festiwal ON AIR. Początek pierwszych koncertów o godz. 16. Wydarzenie odbywać się będzie na terenie zamkniętym, ale policja, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom chcącym dotrzeć na koncerty, może zdecydować o zamknięciu ul. Piastów Śląskich (od ul. Powstańców Śląskich do Żołnierzy Wyklętych). Wówczas na objazd ul. Powstańców Śląskich mogą zostać skierowane autobusy linii 171 i 220.

Po zakończeniu koncertów, w nocy z 9 na 10 i z 10 na 11 września, policjanci mogą też zdecydować o zamknięciu dla ruchu ulic Piastów Śląskich oraz Powstańców Śląskich (od Wrocławskiej do Maczka). "Wówczas na trasy objazdowe kierowane będą autobusy linii nocnych N01 i N43. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia 942 kursująca z przystanku Wrocławska, ulicą Powstańców Śląskich do Metra Bemowo. Na trasę wyjadą również dodatkowe pociągi drugiej linii metra M2" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.