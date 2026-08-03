Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. Jest ruch prokuratury

32-latkowi grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa 53-latki. Prokuratura nie ujawnia motywów jego działania.
Wnioskiem prokuratury w sprawie aresztu dla 32-latka sąd ma się zająć we wtorek przed południem.
W miniony weekend policjanci powiadomieni przez znajomą mężczyzny weszli do jego mieszkania na warszawskiej Ochocie. Podczas przeszukania natrafili na dużą torbę, a w niej zwłoki 53-letniej kobiety. Były one w zaawansowanym stadium rozkładu.
Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 32-latka i zatrzymali go.
Komenda Stołeczna Policji informuje, że zarówno ofiara, jak i podejrzany to Polacy.