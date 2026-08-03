Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. Jest ruch prokuratury

RMF24

Zarzut zabójstwa usłyszał 32-latek z warszawskiej Ochoty, w którego mieszkaniu znaleziono torbę ze zwłokami kobiety - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Prokuratura chce aresztowania podejrzanego.

32-latkowi grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa 53-latki. Prokuratura nie ujawnia motywów jego działania.

Wnioskiem prokuratury w sprawie aresztu dla 32-latka sąd ma się zająć we wtorek przed południem.

W miniony weekend policjanci powiadomieni przez znajomą mężczyzny weszli do jego mieszkania na warszawskiej Ochocie. Podczas przeszukania natrafili na dużą torbę, a w niej zwłoki 53-letniej kobiety. Były one w zaawansowanym stadium rozkładu.

Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 32-latka i zatrzymali go.

Komenda Stołeczna Policji informuje, że zarówno ofiara, jak i podejrzany to Polacy.