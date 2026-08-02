Makabryczne odkrycie w Ciechanowie. Mieszkańcy znaleźli fragment dłoni

RMF24

Mieszkańcy Ciechanowa spacerujący na obrzeżach miasta natrafili na fragment ludzkiej dłoni w stanie rozkładu. Zgłoszenie natychmiast postawiło na nogi lokalne służby. Na miejscu trwają intensywne poszukiwania z wykorzystaniem psów tropiących, a sprawą zajęła się prokuratura.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Płockiej, leżącej na peryferiach Ciechanowa (woj. mazowieckie). Spacerujący tam mieszkańcy, którym towarzyszył pies, zauważyli niepokojący obiekt przy ogrodzeniu jednej z okolicznych posesji.

Po odebraniu zgłoszenia policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i przeprowadzili szczegółowe oględziny. Bezpośrednio po nich rozpoczęto przeczesywanie okolicznych terenów. Pierwsze działania poszukiwawcze trwały do późnych godzin wieczornych w sobotę i zostały wznowione w niedzielę rano.

Psy tropiące w akcji i nadzór prokuratury

Informację o zdarzeniu oraz o charakterze znaleziska potwierdziła w niedzielę późnym popołudniem podkom. Magda Sakowska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Po znalezionym fragmencie można rozpoznać, że jest to fragment dłoni. Przeszukiwanie okolic nadal trwa – poinformowała podkom. Magda Sakowska.

W prowadzonych na miejscu czynnościach funkcjonariusze korzystają z pomocy policyjnych psów tropiących, które mają pomóc w dokładnym sprawdzaniu okolicznego terenu. W sprawie zostało już oficjalnie wszczęte postępowanie, które prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.