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Ma dwa zakazy, dalej jeździ. Skandaliczna decyzja sądu ws. pirata drogowego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (07:20)

Sąd odmówił aresztowania 46-letniego recydywisty z Otwocka, wielokrotnie łamiącego sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Mężczyzna, znany doskonale lokalnej policji, został ponownie zatrzymany za kierownicą białego Land Rovera, mimo obowiązującego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Ma dwa zakazy, dalej jeździ. Skandaliczna decyzja sądu ws. pirata drogowego
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Zatrzymany w wakacje i ponownie we wrześniu

Do ostatniego zatrzymania 46-latka doszło w niedzielę w Wiązownie. Recydywista ma orzeczone dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – jeden 7-letni oraz drugi, najbardziej surowy, dożywotni. Na swoim koncie ma też zasądzony 10-miesięczny areszt za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

46-latek po zatrzymaniu kolejny raz usłyszał zarzut dotyczący złamania sądowego zakazu. Wcześniej mężczyznę policjanci zatrzymali m.in. w wakacje. Wtedy sąd zamiast wnioskowanego aresztu zarządził dozór policyjny. Mężczyzna prowadził wtedy auto po spożyciu alkoholu.

Z uwagi na to, że stosowany po wakacyjnym zatrzymaniu dozór policji okazał się nieskuteczny i nie zapobiegł, by mężczyzna wsiadł po raz kolejny za kierownicę, Prokuratura Rejonowa w Otwocku po raz kolejny wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 46-latka tymczasowego aresztowania - zaznaczył podkom. Domarecki.

Zaniepokojeni mieszkańcy zwracają uwagę na kierowcę Land Rovera

Sąd Rejonowy w Otwocku nie przychylił się do tego wniosku i podjął decyzję o zwolnieniu 46-latka. Nie zastosował wobec niego nawet dozoru. Mężczyzna ma jednak cały czas obowiązek stawiania się na policji w związku z zatrzymaniem go latem. 

Policjanci otwockiej drogówki doskonale znają osoby, które notorycznie naruszają prawo, w tym łamią sądowe zakazy. Dodatkowo w tym przypadku do funkcjonariuszy docierały sygnały od zaniepokojonych mieszkańców gminy, że kierowca białego Land Rovera może poruszać się po drogach bez wymaganych uprawnień - przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podkom. Patryk Domarecki.  


Źródło: RMF24
Tagi: zakaz prowadzenia pojazdów
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