RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Łoś na torach w Warszawie. Pociągi opóźnione

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 września (22:56)

Łoś, który pojawił się w rejonie stacji Warszawa Centralna i spowodował wstrzymanie obsługi dwóch peronów został bezpiecznie zabrany z torów. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów - poinformowały w niedzielę późnym wieczorem PKP PLK.

Łoś na torach w Warszawie. Pociągi opóźnione
Łoś pojawił się w rejonie stacji Warszawa Centralna. Fot. PKP PLK /materiały udostępnione

PKP Polskie Linie Kolejowe podały po godz. 21 na X, że obecność łosia wstrzymała obsługę peronów nr 3 i 4 oraz, że możliwe są opóźnienia pociągów. Jak informowano, kolejarze i specjaliści pracowali, aby łoś „bezpiecznie, ale nie koleją, wrócił do swojego środowiska”.

Zobacz wpis na X

Po godz. 22 przekazano, że zwierzę zostało zabrane z torów i przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. „Utrudnienia trwały przeszło łosiemdziesiąt minut" - podano na X PKP PLK.

Ladowanie posta z Facebooka...

Źródło: RMF24/PAP
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: