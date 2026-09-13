Łoś na torach w Warszawie. Pociągi opóźnione

RMF24

Łoś, który pojawił się w rejonie stacji Warszawa Centralna i spowodował wstrzymanie obsługi dwóch peronów został bezpiecznie zabrany z torów. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów - poinformowały w niedzielę późnym wieczorem PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe podały po godz. 21 na X, że obecność łosia wstrzymała obsługę peronów nr 3 i 4 oraz, że możliwe są opóźnienia pociągów. Jak informowano, kolejarze i specjaliści pracowali, aby łoś „bezpiecznie, ale nie koleją, wrócił do swojego środowiska”.

Po godz. 22 przekazano, że zwierzę zostało zabrane z torów i przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. „Utrudnienia trwały przeszło łosiemdziesiąt minut" - podano na X PKP PLK.