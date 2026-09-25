Kto ukradł wieniec z wózka rowerowego? „Mógł to być Macierewicz”

RMF24

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi postępowanie dotyczące kradzieży z włamaniem do wózka rowerowego po miesięcznicy smoleńskiej. Śledczy ustalili, że jedną z osób widocznych na monitoringu „mógł być poseł na Sejm Antoni Macierewicz”.

Do zdarzenia doszło 10 lipca przy ul. Wiejskiej 16 w Warszawie. Na monitoringu widać trzech mężczyzn. Dwóch z nich podchodzi do stojącego przy ulicy wózka rowerowego i jeden otwiera jego drzwiczki, a drugi odgina boczną ścianę, wyciągając znajdujący się w środku wieniec. Trzeci mężczyzna stoi na chodniku, między żywopłotem a samochodem, i obserwuje otoczenie. Po zabraniu wieńca cała trójka kieruje się w stronę zaparkowanych samochodów.

„Na podstawie przedmiotowego nagrania ustalono, że jednym z tych mężczyzn mógł być poseł na Sejm Antoni Macierewicz (otwiera drzwiczki, drugi zaś odgina boczną ścianę wózka i wyciąga wieniec)” – przekazała prokuratura.

Sprawa została zakwalifikowana jako kradzież z włamaniem z art. 279 § 1 Kodeksu karnego - zabezpieczenie wózka stanowiły gumy mocujące drzwiczki do jego obudowy. Według informacji prokuratury wieniec miał wartość około 800 złotych. Za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Siemoniak: Wstyd

O sprawę pytany był w TVN24 Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.

Jeśli ktoś wygląda jak Antoni Macierewicz, to jest Antonim Macierewiczem - powiedział polityk w programie „Jeden na jeden”.

Siemoniak wskazywał na sylwetkę mężczyzny widocznego na nagraniu oraz jego sposób chodzenia. To jest kompletny upadek - mówił minister, odnosząc się do sprawy. Jego zdaniem powinny wstydzić się osoby, które powierzały Macierewiczowi funkcje publiczne.

Kolejne postępowanie dotyczące Macierewicza

Wobec Antoniego Macierewicza prowadzone są również inne postępowania. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała we wrześniu o wszczęciu śledztwa dotyczącego podejrzenia stosowania gróźb bezprawnych i przekroczenia uprawnień przez posła. Chodzi o incydent z 13 września, kiedy Macierewicz próbował wejść na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

W lipcu Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała przeciwko politykowi PiS-u akt oskarżenia dotyczący publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i pomówienia funkcjonariuszy.

W odrębnej sprawie Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący ujawnienia przez Macierewicza informacji niejawnych związanych z działalnością podkomisji smoleńskiej.