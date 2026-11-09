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Koszmarny wypadek koło Przysuchy. Jeleń wpadł do samochodu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 listopada (18:32)

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Samochód zderzył się z jeleniem. Kierowca trafił do szpitala w stanie krytycznym.

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Koszmarny wypadek koło Przysuchy. Jeleń wpadł do samochodu
Jeleń wpadł do kabiny samochodu, fot. KPP Przysucha /Policja

W poniedziałek około godziny 8 przed Przysuchą, na drodze krajowej nr 12 doszło do poważnego wypadku.

Jeleń wyskoczył na jezdnię

47-letni mieszkaniec powiatu radomskiego, jadąc dostawczym Renaultem od strony Radomia, zderzył się z jeleniem, który nagle wybiegł na jezdnię z prawej strony - poinformowała policja z Przysuchy.

Jeleń wpadł do pojazdu przez przednią szybę. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu.

Za samochodem dostawczym jechał akurat policjant z Radomia, który ruszył z pomocą. Ze względu na ciężki stan kierującego na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym mężczyzna został przetransportowany do szpitala. 

Zwierzę nie przeżyło wypadku.

Uwaga na dzikie zwierzęta!

Policja przypomina, że na drogach przebiegających przez tereny leśne i w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność. 

Jesienią i zimą dzikie zwierzęta są szczególnie aktywne, a ich nagłe pojawienie się na jezdni może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek

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