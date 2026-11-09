Koszmarny wypadek koło Przysuchy. Jeleń wpadł do samochodu

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Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Samochód zderzył się z jeleniem. Kierowca trafił do szpitala w stanie krytycznym.

W poniedziałek około godziny 8 przed Przysuchą, na drodze krajowej nr 12 doszło do poważnego wypadku.

Jeleń wyskoczył na jezdnię

47-letni mieszkaniec powiatu radomskiego, jadąc dostawczym Renaultem od strony Radomia, zderzył się z jeleniem, który nagle wybiegł na jezdnię z prawej strony - poinformowała policja z Przysuchy.

Jeleń wpadł do pojazdu przez przednią szybę. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu.

Za samochodem dostawczym jechał akurat policjant z Radomia, który ruszył z pomocą. Ze względu na ciężki stan kierującego na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Zwierzę nie przeżyło wypadku.

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Uwaga na dzikie zwierzęta!

Policja przypomina, że na drogach przebiegających przez tereny leśne i w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność.

Jesienią i zimą dzikie zwierzęta są szczególnie aktywne, a ich nagłe pojawienie się na jezdni może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.