Koszmarny wypadek koło Przysuchy. Jeleń wpadł do samochodu

W poniedziałek około godziny 8 przed Przysuchą, na drodze krajowej nr 12 doszło do poważnego wypadku.
Jeleń wyskoczył na jezdnię
47-letni mieszkaniec powiatu radomskiego, jadąc dostawczym Renaultem od strony Radomia, zderzył się z jeleniem, który nagle wybiegł na jezdnię z prawej strony - poinformowała policja z Przysuchy.
Jeleń wpadł do pojazdu przez przednią szybę. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu.
Za samochodem dostawczym jechał akurat policjant z Radomia, który ruszył z pomocą. Ze względu na ciężki stan kierującego na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
Zwierzę nie przeżyło wypadku.
Uwaga na dzikie zwierzęta!
Policja przypomina, że na drogach przebiegających przez tereny leśne i w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność.
Jesienią i zimą dzikie zwierzęta są szczególnie aktywne, a ich nagłe pojawienie się na jezdni może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.