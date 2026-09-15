Kobiety stolicy. Ruszyło głosowanie w plebiscycie Warszawianka Roku 2026

RMF24

We wtorek ruszyło głosowanie na Warszawiankę Roku 2026. Można wybierać spośród dziesięciu kandydatek. Stołeczny ratusz podkreśla, że kandydatki to mieszkanki stolicy, które swoją pracą, pasją i zaangażowaniem zmieniają miasto na lepsze. W poprzednich edycjach plebiscytu tytuł przyznawano m.in. zmarłej w tym roku uczestniczce Powstania Warszawskiego i działaczce społecznej Wandzie Traczyk-Stawskiej (w 2021 roku), obecnej Rzeczniczce Praw Obywatelskich, obrończyni praw człowieka Sylwii Gregorczyk-Abram (w 2024 roku), a także w 2020 roku wszystkim mieszkankom Warszawy nagrodzonym w „dowód uznania dla poświęceń, które ponoszą wszystkie kobiety w czasie epidemii koronawirusa”.

Kandydatki zostały wyłonione przez Kapitułę Plebiscytu. O tytuł Warszawianki Roku 2026 powalczy 10 nominowanych kobiet:

Kinga Gruszecka - ekspertka sektora kosmicznego

- ekspertka sektora kosmicznego Martyna Wojciechowska - dziennikarka, podróżniczka i działaczka społeczna zaangażowana w walkę o prawa człowieka

- dziennikarka, podróżniczka i działaczka społeczna zaangażowana w walkę o prawa człowieka Anna Morawska-Borowiec - psycholożka, autorka książek, założycielka Fundacji Twarze Depresji

- psycholożka, autorka książek, założycielka Fundacji Twarze Depresji Ewa Drobek - nauczycielka od 27 lat

- nauczycielka od 27 lat Aleksandra Laudańska - dziennikarka, edukatorka i promotorka zdrowia

- dziennikarka, edukatorka i promotorka zdrowia Katarzyna Karolak - pedagog, harcmistrzyni i działaczka społeczna od lat związana z warszawskim harcerstwem

- pedagog, harcmistrzyni i działaczka społeczna od lat związana z warszawskim harcerstwem mł. insp. Małgorzata Sokołowska - policjantka, edukatorka bezpieczeństwa

- policjantka, edukatorka bezpieczeństwa Zuzanna Jastrzębska-Krajewska - pedagog, badaczka, ekspertka edukacyjna i mówczyni, znana jako Pani Zuzia

- pedagog, badaczka, ekspertka edukacyjna i mówczyni, znana jako Pani Zuzia Barbara Koszewska - uczestniczka Powstania Warszawskiego, która niosła pomoc innym, m.in. w szpitalu powstańczym

- uczestniczka Powstania Warszawskiego, która niosła pomoc innym, m.in. w szpitalu powstańczym Tamara Czumer-Iwin - reprezentantka Polski w Rugby 7, mistrzyni Europy i Polski, kapitan sekcji rugby Legii Warszawa.

Ratusz ogłosił listę 10 nominowanych w konkursie Warszawianka Roku 2026 (Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa) / materiały udostępnione

Więcej informacji o nominowanych można przeczytać na stronie internetowej plebiscytu. Głosować można do 4 listopada na trzy sposoby: internetowo, wysyłając papierowy formularz i podczas miejskich wydarzeń – szczegóły znajdują się na stronie plebiscytu. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali 18 listopada.

Tytuł Warszawianki Roku był przyznawany corocznie od 1967 do 1981 roku przez Warszawski Ośrodek Radiowo-Telewizyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, a kandydatki zgłaszały instytucje, zakłady pracy, związki zawodowe, organizacje społeczne i środowiska twórcze.

Plebiscyt został reaktywowany w 2018 przez miasto stołeczne Warszawa w setną rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych.

Kobiety stolicy. Kto w przeszłości wygrywał plebiscyt?

Warszawiankami Roku w pierwszej odsłonie plebiscytu zostawały m.in. aktorki: Mieczysława Ćwiklińska (w 1967 roku), Hanka Bielicka (w 1968 roku), Irena Kwiatkowska (w 1971 roku), piosenkarka Anna German (w 1970 roku), spikerka TV Edyta Wojtczak (w 1969 roku), ale także pracownica Huty Warszawa Apolonia Serżysko (w 1974 roku), zastępcza matka siedmiorga dzieci Izabela Bochniak (w 1972 roku) czy też dyrektorka Domów Towarowych „Centrum” Teresa Lewtak-Stattler (w 1977 roku).

Tytuł Warszawianki Roku przyznano w ubiegłych edycjach m.in. zmarłej w tym roku uczestniczce Powstania Warszawskiego i działaczce społecznej Wandzie Traczyk-Stawskiej (w 2021 roku), obecnej Rzeczniczce Praw Obywatelskich, obrończyni praw człowieka Sylwii Gregorczyk-Abram (w 2024 roku), a także w 2020 roku wszystkim mieszkankom Warszawy - nagrodzonym w „dowód uznania dla poświęceń, które ponoszą wszystkie kobiety w czasie epidemii koronawirusa”.