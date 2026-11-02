Kiedy wyniki kontroli NFZ w Szpitalu Południowym? Termin znów przesunięto

RMF24

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Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedłużył kontrolę w Warszawskim Szpitalu Południowym - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Powodem jest konieczność uzyskania dodatkowej opinii.

Ta kontrola to konsekwencja afery, która dotyczy byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, Dawida K. Ten młody medyk bez specjalizacji miesiąc temu usłyszał zarzut oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych za to, że wystawiał nierzetelne faktury.

Pierwotnie wyniki kontroli szpitala miały być znane w sierpniu. Potem termin dwukrotnie przesunięto. Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem, że chodzi o to, by kontrola była rzetelna i by nikogo nie skrzywdzić.

Z informacji, jakie dziś uzyskał nasz reporter, wynika, że NFZ przedstawi wnioski po audycie w połowie listopada.

Konsekwencje afery w Szpitalu Południowym

Jedna z konsekwencji afery w Warszawskim Szpitalu Południowym to propozycja wprowadzenia górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. W tym tygodniu do prac nad tym projektem ma wrócić Senat.

Maksymalny pułap zarobków medyków miałby wynosić 240 złotych brutto za godzinę pracy (albo 360 zł/h brutto przy dodatkowych obowiązkach, w wybranych dziedzinach medycyny). Maksymalnie ma być to 76,8 tys. złotych brutto miesięcznie.