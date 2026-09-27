Kenijczyk i Węgierka z rekordami. Oto zwycięzcy Maratonu Warszawskiego 2026

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Kenijczyk Stephen Kibor z czasem 2:09.19 zwyciężył w 48. Maratonie Warszawskim, ustanawiając swój nowy rekord życiowy. W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Lili Anna Vindics-Toth, która nie tylko poprawiła rekord Węgier, ale także ustanowiła nowy rekord imprezy. Tegoroczna edycja maratonu odbyła się z prestiżowym certyfikatem World Athletics Elite.

Zwycięzca Stephen Kibor z Kenii na mecie 48. Maratonu Warszawskiego/Fot. Radek Pietruszka

Zwycięzca Stephen Kibor z Kenii na mecie 48. Maratonu Warszawskiego/Fot. Radek Pietruszka / PAP

Kenijczyk najszybszy

Na mecie Maratonu Warszawskiego jako pierwszy zameldował się Stephen Kibor z Kenii, który osiągnął czas 2:09.19, poprawiając swój rekord życiowy.

Za nim uplasowali się Ugandyjczycy Victor Kwemboi (2:12.20) i Ezekiel Mitai (2:12.36). Najlepszym z Polaków był Dariusz Boratyński, który z rezultatem 2:19.20 zajął dziewiąte miejsce.

Historyczny bieg Vindics-Toth

Prawdziwą sensacją wśród kobiet okazała się Lili Anna Vindics-Toth. Srebrna medalistka tegorocznych mistrzostw Europy w Birmingham przebiegła trasę w czasie 2:24.48, bijąc nie tylko rekord Węgier, ale również ustanawiając nowy rekord Maratonu Warszawskiego.

Zwyciężczyni Węgierka Lili Anna Vindics-Toth/Fot. Radek Pietruszka

Drugie miejsce zajęła Etiopka Gelane Senbete (2:24.57), a trzecia była Kenijka Vivian Jerotich Kosgei (2:28.24).

To zawsze świetna sprawa i duża nobilitacja dla każdej imprezy, kiedy pada rekord kraju. Vindics-Toth poprawiła się o kilka minut i urwała niemal minutę z rekordu Węgier – powiedział prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

Trasa z klimatem stolicy

Tegoroczny maraton rozpoczął się przy Pałacu Kultury i Nauki. Biegacze przemierzali najbardziej znane ulice Warszawy, mijając m.in. Stadion Narodowy, Park Skaryszewski, ZOO, a także charakterystyczne punkty Żoliborza, Woli, Bemowa i Bielan.

Ostatnie kilometry prowadziły przez centrum miasta, obok Zamku Królewskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, aż do mety przy Pałacu Kultury.

Byli też tacy uczestnicy warszawskiego maratonu/Fot. Radek Pietruszka

W towarzyszącym biegu na 10 km triumfował Ukrainiec Aleksii Pysarew (29.15), wyprzedzając Mateusza Kaczora (29.36) i Adama Czerwińskiego (30.59).

Wśród kobiet najlepsza była Emilia Mazek (34.20), przed Sabiną Jarząbek (34.47) i Włoszką Sakiną El Adel (35.06).