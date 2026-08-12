Katastrofa budowlana w centrum Warszawy. Pracowało tam 30 osób
Autor:
Waldemar Stelmach
Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (16:10)
Aktualizacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (16:32)
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W pięciopiętrowej remontowanej kamienicy w centrum Warszawy zawaliły się stropy na pierwszym i drugim piętrze - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.
W czasie katastrofy w kamienicy przy ul. Nowy Świat na miejscu pracowało około 30 osób.
Pracownicy sami opuścili budynek.
Ucierpiał 17-letni pracownik z Ukrainy, ale nie wymagał hospitalizacji.
Na miejscu pracowały służby. Przeszukano gruzowisko, ale nie znaleziono innych poszkodowanych.