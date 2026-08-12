Katastrofa budowlana w centrum Warszawy. Pracowało tam 30 osób

RMF24

W pięciopiętrowej remontowanej kamienicy w centrum Warszawy zawaliły się stropy na pierwszym i drugim piętrze - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

W czasie katastrofy w kamienicy przy ul. Nowy Świat na miejscu pracowało około 30 osób.

Pracownicy sami opuścili budynek.

Ucierpiał 17-letni pracownik z Ukrainy, ale nie wymagał hospitalizacji.

Na miejscu pracowały służby. Przeszukano gruzowisko, ale nie znaleziono innych poszkodowanych.