Kaskaderzy, słupy i luksusowe auta. Grupa wyłudzająca odszkodowania rozbita

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Policjanci z Radomia zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przez lata wyłudzała odszkodowania komunikacyjne, organizując fikcyjne kolizje drogowe. Wartość zabezpieczonego mienia przekroczyła 2 miliony złotych. Za udział w procederze grozi im do 10 lat więzienia.

Policjanci z Radomia przy wsparciu prokuratury rozbili grupę zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Funkcjonariusze od miesięcy rozpracowywali działalność przestępczą, która obejmowała województwa wielkopolskie i świętokrzyskie.

W wyniku szeroko zakrojonej akcji przeprowadzonej 20 i 27 października zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 48 lat, w tym 3 kobiety.

W trakcie przeszukań zabezpieczono luksusowe pojazdy o wartości około 1 miliona złotych, gotówkę w wysokości 432 tysięcy złotych, biżuterię oraz dokumentację i podzespoły samochodowe ze śladami przerabiania numerów identyfikacyjnych.

Fot. Mazowiecka policja

Fikcyjne kolizje i podział ról

Jak ustalili śledczy, osoby działały według ściśle określonego schematu.

„Organizowały one pozorowane zdarzenia drogowe poprzez celowe zderzenia pojazdów, które następnie zgłaszano do towarzystw ubezpieczeniowych, jako rzeczywiste kolizje drogowe” – przekazali w komunikacie śledczy.

W proceder zaangażowane były osoby odpowiedzialne za organizację zdarzeń, właściciele pojazdów, kierowcy-kaskaderzy oraz osoby formalnie biorące odpowiedzialność za udział w kolizjach.

Do inscenizowanych wypadków wykorzystywano luksusowe auta, często rejestrowane na tzw. „słupy”, czyli osoby, które nie były ich faktycznymi właścicielami.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prokuratura Okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo, które obejmuje lata 2018–2026.

Fot. Mazowiecka policja

Jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Pozostałe osoby objęte zostały środkami wolnościowymi, w tym poręczeniami majątkowymi na łączną kwotę ponad 800 tysięcy złotych, dozorem policji oraz zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzanie odszkodowań grozi do 10 lat pozbawienia wolności.