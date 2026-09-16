Kapsuła czasu w ambonie. Niezwykłe odkrycie w kościele na Mazowszu

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Podczas prac konserwatorskich w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie (woj. mazowieckie) odkryto prawdziwą kapsułę czasu. W zabytkowej ambonie odnaleziono rękopiśmienny dokument sprzed 140 lat. Rzuca on nowe światło na historię świątyni i ludzi, którzy ją tworzyli.

Odkrycie podczas renowacji

Prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie na Mazowszu zakończyły się sensacyjnym znaleziskiem. W tzw. szyszce, czyli spodniej części ambony, konserwatorzy natknęli się na pergaminowy dokument. Jak się okazało, to swoista „metryka” świątyni, spisana przez ówczesnego proboszcza parafii, ks. Józefa Strusińskiego - informuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

List z przeszłości

Dokument datowany na 1884 rok zawiera szczegółowe informacje o zakończeniu budowy kościoła oraz wykonaniu ołtarza głównego i ambony. Wszystkie te elementy powstały w Płocku, w fabryce pozłotniczej Marcelego Leoniaka. Autor dokumentu nie ograniczył się do ogólników – wymienił z nazwiska wszystkich, którzy pracowali przy powstawaniu świątyni.

Fundatorzy i proboszcz z wizją

W rękopisie nie zabrakło też wzmianki o fundatorach – Radcy Towarzystwa Kredytowego Antonim Klimkiewiczu, dziedzicu dóbr Goślice, Ciachcin, Józinek i Żerań pod Warszawą, oraz jego małżonce Józefie z domu Bońkowskiej.

Całość zapisał ks. Józef Strusiński, który przez 27 lat był proboszczem parafii w Ciachcinie. To właśnie on postanowił ocalić dla przyszłych pokoleń nie tylko przedmiot, ale i historię jego powstania.

Po skopiowaniu oryginalny pergamin wrócił na swoje miejsce w ambonie, wzbogacony o nowy dopisek dotyczący obecnych prac konserwatorskich. Dzięki temu za 100 czy 150 lat kolejni konserwatorzy odnajdą już nie jeden, a dwa zapisy historii tego miejsca.

Kopię dokumentu można obejrzeć w kruchcie kościoła.