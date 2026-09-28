Kamera miała pilnować posesji, ale nagrywała też sąsiadów. Jest kara

RMF24

Karą finansową skończyło się dla pewnego mężczyzny z Mazowsza niewłaściwe wykorzystanie przydomowego monitoringu. Będąc właścicielem posesji, nagrywał sąsiadów i drogę publiczną, chcąc w ten sposób udokumentować czyny, które - jak przekonywał - dokonywano na jego szkodę.

O karze w kolejnej sprawie, w której przydomowy monitoring wykorzystano nie jako środek ochrony życia, zdrowia lub mienia użytkownika tego monitoringu, lecz jako „narzędzie w rozstrzyganiu konfliktów sąsiedzkich”, poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Wspomnianemu właścicielowi nakazano zaprzestanie nagrywania sąsiadów i drogi publicznej jeszcze we wrześniu ub.r. Mimo to ów człowiek nie zaprzestał nielegalnego nagrywania do stycznia tego roku, a policji wysyłał materiał wideo wraz z zawiadomieniem o wykroczeniu drogowym.

Tłumaczył on, że kamera miała chronić jego rodzinę przed działaniami sąsiadów, a przekazane nagrania miały „charakter incydentalny”. UODO uznał jednak, że naruszenie trwało przez kilka miesięcy. Urząd nałożył więc karę w wysokości 1470 zł.

UODO ostrzega przed sąsiedzkim monitoringiem

Urząd Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, że prywatne kamery nie mogą służyć do prowadzenia sporów z sąsiadami ani do stałego obserwowania przestrzeni poza własną posesją.

Jak podkreślił wcześniej prezes UODO, „kwestia zapewnienia porządku publicznego nie leży w gestii podmiotów prywatnych i zadanie to nie może być wykonywane za pomocą prywatnego monitoringu wizyjnego”.

To kolejna podobna sprawa. W lipcu UODO poinformował o karze przekraczającej 26 tys. zł za monitoring obejmujący posesję sąsiadów, drogę i rejestrujący także dźwięk. We wspomnianym przypadku kamer, pracujących przez całą dobę, było aż kilkanaście, a właściciel wykorzystywał je m.in. do inicjowania postępowań w sprawach o wykroczenia.