Jechał pijany po raz czwarty. Sąd nie widział powodów do aresztu

RMF24

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Jest tymczasowy areszt dla kierowcy, który - według prokuratury - cztery razy w ciągu ostatnich pięciu miesięcy prowadził auto po alkoholu, mimo obowiązującego zakazu sądowego. Decyzję - po zażaleniu śledczych - podjął dopiero sąd wyższej instancji.

Sprawa dotyczy Piotra J. - kierowcy, który po raz czwarty w ciągu ostatnich pięciu miesięcy został przyłapany przez policję na kierowaniu pojazdem pod wpływem alkoholu, mimo obowiązującego zakazu sądowego.

Prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, przekazał w czwartek, że wobec podejrzanego, w toku wcześniejszych postępowań karnych, stosowane były już „nieizolacyjne środki zapobiegawcze”. Mężczyzna nic sobie z nich jednak nie robił.

Piotr J. nie wykonywał obowiązków wynikających z dozoru policji, nie stawiał się w wyznaczonym terminie na komisariacie - powiedział rzecznik.

Śledczy powiedzieli „dość”, ale sąd niższej instancji był łaskawy

Prowadzący postępowanie śledczy z Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim uznali, że takiego zachowania nie można dłużej tolerować. Według nich konieczne było zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i z takim wnioskiem wystąpili do miejscowego sądu.

Sędzia z Mińska Mazowieckiego odmówił jednak aresztowania mężczyzny. O areszcie dla kierowcy zdecydował dopiero Sąd Okręgowy w Siedlcach, do którego prokuratura zaskarżyła postanowienie sądu niższej instancji.

Sąd odwoławczy w całości podzielił argumentację zawartą we wniesionym zażaleniu przez oskarżyciela publicznego i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - powiedział prok. Bartłomiej Świderski.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do orzeczonych środków karnych kierowcy grozi kara do pięciu lat więzienia.

„Takie zachowania spotykać się będą ze zdecydowaną reakcją prokuratury”

Prokurator zaznaczył, że takie zachowania kierujących spotykać się będą każdorazowo ze zdecydowaną reakcją prokuratury.

Nagminność przestępstw tego rodzaju oraz zagrożenie, jakie sprowadzają dla życia i zdrowia innych osób nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego, wymagają zdecydowanej reakcji ze strony wymiaru sprawiedliwości - podkreślił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.