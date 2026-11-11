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Ile osób szło w Marszu Niepodległości w Warszawie? Są pierwsze dane

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 listopada (19:31)

Nawet 250 tysięcy osób - tyle miała wynieść frekwencja w tegorocznym Marszu Niepodległości według szacunków stołecznych służb. Organizatorzy przekazali z kolei w mediach społecznościowych, że uczestników "mógł być nawet milion".

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Ile osób szło w Marszu Niepodległości w Warszawie? Są pierwsze dane
Marsz Niepodległości, fot. Leszek Szymański /PAP

Frekwencja w tegorocznym Marszu Niepodległości wyniosła nawet 250 tys. osób - poinformował w środę dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal.

Organizatorzy wydarzenia ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości przekonywali, że bierze w nim udział od 500 tys. do nawet miliona ludzi.

Taką informację opublikowali w mediach społecznościowych jeszcze w trakcie marszu: Może być nas nawet milion – można było przeczytać na X.

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Wcześniej, zapowiadając wydarzenie, podawali, że spodziewają się rekordowej frekwencji, nawet pół miliona uczestników. 

Na samodzielne policzenie liczby uczestników zdobył się Onet. Według wyliczeń dziennikarzy portalu, wykonanych na podstawie obrazów z telewizyjnych kamer oraz dostępnych danych dotyczących długości i powierzchni trasy, w marszu o godz. 16:30 mogło wziąć udział 120-160 tys. ludzi.

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia Stadionu Narodowego (około godz. 16:20), jego koniec nie ruszył jeszcze z Ronda Dmowskiego.

Dodajmy od razu, że rozbieżność w tych szacunkach jest już coroczną tradycją. W ubiegłym roku stołeczny ratusz oszacował frekwencję na marszu na około 100 tys. osób, a organizatorzy na 300 tys. uczestników. 

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie. 

 


Źródło: RMF24
Tagi: Marsz Niepodległości

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