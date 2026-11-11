Ile osób szło w Marszu Niepodległości w Warszawie? Są pierwsze dane

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Nawet 250 tysięcy osób - tyle miała wynieść frekwencja w tegorocznym Marszu Niepodległości według szacunków stołecznych służb. Organizatorzy przekazali z kolei w mediach społecznościowych, że uczestników "mógł być nawet milion".

Frekwencja w tegorocznym Marszu Niepodległości wyniosła nawet 250 tys. osób - poinformował w środę dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal.

Organizatorzy wydarzenia ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości przekonywali, że bierze w nim udział od 500 tys. do nawet miliona ludzi.

Taką informację opublikowali w mediach społecznościowych jeszcze w trakcie marszu: Może być nas nawet milion – można było przeczytać na X.

Wcześniej, zapowiadając wydarzenie, podawali, że spodziewają się rekordowej frekwencji, nawet pół miliona uczestników.

Na samodzielne policzenie liczby uczestników zdobył się Onet. Według wyliczeń dziennikarzy portalu, wykonanych na podstawie obrazów z telewizyjnych kamer oraz dostępnych danych dotyczących długości i powierzchni trasy, w marszu o godz. 16:30 mogło wziąć udział 120-160 tys. ludzi.

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia Stadionu Narodowego (około godz. 16:20), jego koniec nie ruszył jeszcze z Ronda Dmowskiego.

Marsz Niepodległości w Warszawie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego W środę przez Warszawę tradycyjnie stałą trasą od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego przejdzie Marsz Niepodległości. Prezydent Karol Nawrocki kilka dni temu poinformował, że „jak co roku”…

Dodajmy od razu, że rozbieżność w tych szacunkach jest już coroczną tradycją. W ubiegłym roku stołeczny ratusz oszacował frekwencję na marszu na około 100 tys. osób, a organizatorzy na 300 tys. uczestników.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie.