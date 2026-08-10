Gruźlica w warszawskim przedszkolu. Są nowe informacje

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Źródło zakażenia gruźlicą w przedszkolu w Warszawie zostało ustalone – poinformowała rzeczniczka stołecznego sanepidu Katarzyna Dziurna. Osoby z kontaktu objęto nadzorem epidemiologicznym, a osoby narażone skierowano do lekarzy. Według sanepidu działania pozwoliły zatrzymać dalsze szerzenie się zakażenia.

Trwa dochodzenie epidemiologiczne. Osoba chora jest aktualnie izolowana, co wyklucza kolejne zachorowania – podkreśliła rzeczniczka sanepidu.

Gruźlica w przedszkolu na Białołęce

W jednym z przedszkoli na Białołęce wykryto gruźlicę. Chora jest pracownica przedszkola (gruźlica prątkująca) i jedno dziecko (gruźlica nieprątkująca). U trojga dzieci stwierdzono utajone zakażenie prątkiem gruźlicy.

Dziurna zaznaczyła, że to zakażenie nie oznacza aktywnej postaci choroby. Osoby z utajonym zakażeniem i z gruźlicą nieprątkującą nie mają objawów i nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego.

Rzeczniczka białołęckiego ratusza Katarzyna Wiejowska poinformowała PAP, że przedszkole pozostaje zamknięte do końca wakacji. Dyżur wakacyjny pełniło do 17 lipca.

Dyrekcja placówki wdrożyła wszystkie zalecenia służb sanitarnych, w tym przeprowadziła dezynfekcję sal, zabawek oraz pozostałych pomieszczeń przedszkolnych. W tym tygodniu planowane są kolejne ozonowania oraz dezynfekcje pomieszczeń. Działania te zostały podjęte niezwłocznie – podkreśliła.

Gruźlica - choroba zakaźna

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie, gruźlica jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez bakterie Mycobacterium tuberculosis (prątki gruźlicy), a zachorowania na gruźlicę należą do najczęściej występujących chorób zakaźnych na świecie.

Gruźlica – jak poinformował GIS – jest przenoszona głównie drogą kropelkową, znacznie rzadziej do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, m.in. poprzez spożycie skażonego mleka zakażonej krowy, a także poprzez kontakt bezpośredni z uszkodzoną skórą lub błonami śluzowymi. Najczęstszym źródłem zakażenia są osoby chore na gruźlicę w fazie prątkowania.

Objawy zachorowania mogą być bardzo zróżnicowane: od ogólnych, np. gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu, utrata masy ciała, po miejscowe, w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. Ponadto mogą wystąpić duszności, bóle w klatce piersiowej czy krwioplucie. Niecharakterystycznymi objawami gruźlicy pozapłucnej mogą być obrzęki, bolesność ruchowa, powiększenie obwodowych węzłów chłonnych i upośledzenie funkcjonowania zaatakowanych narządów.