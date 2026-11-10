Groźny wypadek tirów pod Sochaczewem. Ładunek rozsypał się na jezdni

Groźny wypadek na DK50
Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 19 na 93. kilometrze DK50. W kolizji uczestniczyły dwie ciężarówki. Kierowca jednego z pojazdów został przetransportowany do szpitala.
Jak wynika ze zdjęć opublikowanych przez strażaków, oba samochody ciężarowe wypadły poza jezdnię i część przewożonego przez nie ładunku znalazła się na drodze.
Na miejscu interweniowały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, a także druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajewie i OSP KSRG Wyczółki.
DK50 zablokowana przez całą noc
Utrudnienia na drodze krajowej nr 50 trwały przez wiele godzin. Trasa w miejscu zdarzenia była zablokowana w obu kierunkach przez całą noc.
Informację o przywróceniu ruchu policja przekazała tuż przed godziną 7 we wtorek rano.