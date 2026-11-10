Groźny wypadek tirów pod Sochaczewem. Ładunek rozsypał się na jezdni

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Do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych doszło w poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Sielice w gminie Sochaczew (woj. mazowieckie). Jedna osoba trafiła do szpitala. Trasa była zablokowana w obu kierunkach przez całą noc.

Groźny wypadek na DK50

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 19 na 93. kilometrze DK50. W kolizji uczestniczyły dwie ciężarówki. Kierowca jednego z pojazdów został przetransportowany do szpitala.

Jak wynika ze zdjęć opublikowanych przez strażaków, oba samochody ciężarowe wypadły poza jezdnię i część przewożonego przez nie ładunku znalazła się na drodze.

Na miejscu interweniowały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, a także druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajewie i OSP KSRG Wyczółki.

DK50 zablokowana przez całą noc

Utrudnienia na drodze krajowej nr 50 trwały przez wiele godzin. Trasa w miejscu zdarzenia była zablokowana w obu kierunkach przez całą noc.

Informację o przywróceniu ruchu policja przekazała tuż przed godziną 7 we wtorek rano.

Zderzenie ciężarówek w gminie Sochaczew, fot. KPPSP w Sochaczewie

Zderzenie ciężarówek w gminie Sochaczew, fot. KPPSP w Sochaczewie

Zderzenie ciężarówek w gminie Sochaczew, fot. KPPSP w Sochaczewie