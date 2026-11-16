Groził, że zabije kolegów i nauczycieli. 16-letni Rosjanin zatrzymany w szkole na Ursynowie

Do zdarzenia doszło na terenie jednej ze szkół na Ursynowie. Policję zaalarmowała dyrekcja placówki, zaniepokojona zachowaniem ucznia.
Jak dowiedział się dziennikarz RMF MAXX Przemysław Mzyk, nastolatek krzyczał na szkolnym korytarzu, że zamorduje swoich kolegów, koleżanki i kadrę pedagogiczną. Do placówki wezwano policjantów, którzy zatrzymali chłopaka.
W jego telefonie znaleziono zdjęcia przedmiotów przypominających broń oraz treści faszystowskie. Dodatkowo młody Rosjanin na swoich mediach społecznościowych zamieszczał zdjęcia z nożem.
Postępowanie obejmuje także podejrzenie popełnienia przez niego innego czynu o charakterze seksualnym.
Najbliższe trzy miesiące 16-latek spędzi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. O jego dalszych losach zdecyduje sąd rodzinny.