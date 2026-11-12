Gorąca woda zalała Mokotów. Ulica przypomina krajobraz po powodzi

RMF24

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Pęknięta rura, zalana ulica i zapadnięty chodnik. Mieszkańcy warszawskiego Mokotowa mierzą się z poważną awarią ciepłowniczą. Bez ogrzewania i ciepłej wody zostali lokatorzy aż 71 budynków.

Do usterki doszło w czwartek po godz. 11:00.

Jak przyznaje obecny na miejscu reporter RMF FM Michał Radkowski, sytuacja zastana przy ul. Kazimierzowskiej przypomina tę, którą widział dwa lata temu po przejściu powodzi na Dolnym Śląsku.

Pełno tu mułu, piachu na kołach i karoserii zaparkowanych aut. Widać wyraźnie, dokąd sięgała woda wymieszana z ziemią – relacjonuje nasz dziennikarz.

Część aut trzeba było odholować, by mogli się tam dostać pracownicy firmy Veolia dostarczającej ciepło w dotknięty rejon. Muszą oni wymienić ciepłociąg.

Jedna z mieszkanek relacjonowała, iż patrząc ze swojego okna, zdawało jej się, że widzi mgłę. De facto była to zaś reakcja spowodowana przez kontakt gorącej wody z zimnym powietrzem.

Nie można było przejść przez jezdnię, woda miała ze trzy metry szerokości – usłyszał nasz dziennikarz.

Teraz woda nie stoi już na jezdni, ale prace naprawcze mogą potrwać nawet do piątku do 11:00. A to oznacza kolejne godziny dla mieszkańców bez ogrzewania i bez ciepłej wody w kranie.

Na razie nie wiadomo, co uszkodziło ciepłociąg. Ulica Kazimierzowska jest zamknięta od Rakowieckiej do Narbutta.