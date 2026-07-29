Godzina „W” w Warszawie. W kościołach zabrzmią dzwony

Przez cały dzień 1 sierpnia w różnych częściach Warszawy mieszkańcy stolicy będą oddawać hołd poległym i żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego.
W czwartek, punktualnie o 17:00, w świątyniach katolickich Warszawy i okolic rozlegnie się dźwięk dzwonów. To decyzja biskupów archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej, którzy chcą w ten sposób przypomnieć o bohaterstwie powstańców.
Zgodnie z wieloletnią tradycją o godzinie 17.00, w godzinę W, we wszystkich kościołach katolickich stolicy i okolic zabrzmią dzwony - podkreślają duchowni.
Metropolita warszawski abp Adrian Galbas zaapelował do kapłanów, by podczas mszy świętych tego dnia szczególnie polecali Bogu poległych powstańców.
Uroczystości państwowe i modlitwy za poległych
Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych odbędą się o godzinie 17:00 przy Pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Kościoła katolickiego, w tym biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, a także duchowni innych wyznań.
O 18:30 na Cmentarzu Powstańców Warszawy rozpocznie się modlitwa międzyreligijna przy Pomniku Polegli Niepokonani, po której nastąpi składanie kwiatów na kurhanie, gdzie spoczywają prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy i powstańców. Następnie, o 19:30, abp Adrian Galbas odprawi mszę na Cmentarzu Wolskim.
Wirtualne spacery i pamięć o duchownych
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przygotowało specjalne wydarzenia, które przypomną o udziale kardynała Stefana Wyszyńskiego w powstaniu warszawskim. Już 2 sierpnia o 18:00 odbędzie się spacer po Starym Mieście, przybliżający postać Prymasa Tysiąclecia i najważniejsze miejsca związane z powstaniem.
W ramach projektu „Będziesz miłował” przez 63 dni wolontariusze muzeum będą przygotowywać biogramy duchownych związanych z powstaniem. Biogramy będzie można poznać podczas wirtualnych spacerów na platformie Google.
Warszawa pamięta – historia i liczby
Powstanie Warszawskie zaczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Do walki stanęło około 40-50 tysięcy powstańców. Zryw, który miał trwać kilka dni, przeciągnął się na ponad dwa miesiące.
W jego trakcie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne – życie straciło około 180 tysięcy mieszkańców Warszawy.
Pozostałych przy życiu, około pół miliona osób, Niemcy wypędzili z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.