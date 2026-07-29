Godzina „W” w Warszawie. W kościołach zabrzmią dzwony

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W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, Warszawa zatrzyma się na symboliczną „godzinę W”. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w całym mieście zabrzmią dzwony, a mieszkańcy oddadzą hołd bohaterom zrywu. Sprawdź, jak stolica upamiętni jedno z najważniejszych wydarzeń w swojej historii.

Przez cały dzień 1 sierpnia w różnych częściach Warszawy mieszkańcy stolicy będą oddawać hołd poległym i żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego.

W czwartek, punktualnie o 17:00, w świątyniach katolickich Warszawy i okolic rozlegnie się dźwięk dzwonów. To decyzja biskupów archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej, którzy chcą w ten sposób przypomnieć o bohaterstwie powstańców.

Zgodnie z wieloletnią tradycją o godzinie 17.00, w godzinę W, we wszystkich kościołach katolickich stolicy i okolic zabrzmią dzwony - podkreślają duchowni.

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas zaapelował do kapłanów, by podczas mszy świętych tego dnia szczególnie polecali Bogu poległych powstańców.

Uroczystości państwowe i modlitwy za poległych

Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych odbędą się o godzinie 17:00 przy Pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Kościoła katolickiego, w tym biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, a także duchowni innych wyznań.

O 18:30 na Cmentarzu Powstańców Warszawy rozpocznie się modlitwa międzyreligijna przy Pomniku Polegli Niepokonani, po której nastąpi składanie kwiatów na kurhanie, gdzie spoczywają prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy i powstańców. Następnie, o 19:30, abp Adrian Galbas odprawi mszę na Cmentarzu Wolskim.

Wirtualne spacery i pamięć o duchownych

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przygotowało specjalne wydarzenia, które przypomną o udziale kardynała Stefana Wyszyńskiego w powstaniu warszawskim. Już 2 sierpnia o 18:00 odbędzie się spacer po Starym Mieście, przybliżający postać Prymasa Tysiąclecia i najważniejsze miejsca związane z powstaniem.

W ramach projektu „Będziesz miłował” przez 63 dni wolontariusze muzeum będą przygotowywać biogramy duchownych związanych z powstaniem. Biogramy będzie można poznać podczas wirtualnych spacerów na platformie Google.

Warszawa pamięta – historia i liczby

Powstanie Warszawskie zaczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Do walki stanęło około 40-50 tysięcy powstańców. Zryw, który miał trwać kilka dni, przeciągnął się na ponad dwa miesiące.

W jego trakcie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne – życie straciło około 180 tysięcy mieszkańców Warszawy.

Pozostałych przy życiu, około pół miliona osób, Niemcy wypędzili z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.