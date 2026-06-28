Gigantyczny pożar zakładu odpadów pod Warszawą

RMF24

Wczesnym rankiem w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie na Mazowszu wybuchł pożar. Ogień objął budynek o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, w którym przechowywane były odpady przemysłowe. Na miejscu trwa akcja gaśnicza z udziałem specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Prowadzone na miejscu pomiary wskazały na przekroczenie poziomu zanieczyszczeń.

Pożar wybuchł w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie na Mazowszu.

Ogień pojawił się przed godziną piątą rano w budynku o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych.

Na miejscu od samego początku pracują liczne zastępy straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy.



Pożarem objęty jest budynek, w którym przechowywane są odpady przemysłowe. W tej chwili trwa akcja gaśnicza tutaj na miejscu. Jest to zakład na obrzeżach Mszczonowa. Na miejscu obecna jest grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy. Działania cały czas trwają - poinformował młodszy brygadier Jarosław Belina, rzecznik komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Według informacji przekazanych przez strażaków, gęsty dym z pożaru nie unosi się w stronę miasta, tylko w przeciwnym kierunku, co minimalizuje ryzyko dla mieszkańców Mszczonowa.

Przekroczenie poziomu zanieczyszczeń

Służby na bieżąco monitorują sytuację. Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, pożar się nie rozprzestrzenia, ale stężenie szkodliwych substancji w powietrzu w pobliżu pożaru zostało przekroczone.

Niebawem mieszkańcy gminy Radziejowice oraz Mszczonów powinni otrzymać ostrzeżenia, by pozamykali okna i zostali w domach

Na miejscu jest kilkudziesięciu strażaków. Akcja dogaszaania pożaru może potrwać kilka godzin.