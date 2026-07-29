Furia w Lesznowoli. 63-latek zatrzymany za atak na Ukraińca

RMF24

„Polacy już was mają dosyć (…). Śmierdziele, tchórze. Już w gazetach piszą, że zabijacie Polaków” – wykrzykiwał 63-latek do Ukraińca siedzącego w samochodzie. Agresor wymachiwał też pałką teleskopową. Policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, mieszkańca Lesznowoli na Mazowszu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zatrzymali 63-letniego mieszkańca gminy Lesznowola, podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym. Został osadzony. W środę zostaną przeprowadzone czynności z jego udziałem – poinformowała stołeczna policja. Jeżeli usłyszy zarzut, może mu grozić do trzech lat więzienia.

Mężczyzna jest negatywnym bohaterem filmu opublikowanego w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak uderza w samochód, wyzywa i grozi siedzącemu w nim Ukraińcowi. 63-latek ma przy sobie pałkę teleskopową.

Na kolejnym filmie słychać mężczyznę, który krzyczy: „Polacy już was mają dosyć. Śmierdziele, tchórze. Już nawet w gazetach piszą. Kiedyś ukrywali, że wy kradliście, mordowaliście. Teraz już w gazetach piszą, że zabijacie Polaków”.

Iwan: Ukraińcy boją się agresywnego sąsiada

Portal Wirtualna Polska rozmawiał z autorem tych filmów, 25-letnim Iwanem, który dwa lata temu zamieszkał w podwarszawskiej Lesznowoli. W samochodzie, który zaatakował 63-latek, siedział jego kolega. Mężczyzna opowiedział, że mieszkający w sąsiedztwie inni obywatele Ukrainy również boją się agresywnego sąsiada, który ma ich prowokować. Sam Iwan boi się o swoją partnerkę, która pracuje w pobliskim magazynie i nocą wraca do domu.

Według danych Komendy Głównej Policji, tylko do początku czerwca 2026 r. osoby narodowości ukraińskiej były ofiarami przestępstw 5130 razy. Dla porównania: w 2025 r. przestępstw wobec Ukraińców było w Polsce 10 620. W 2024 – 10 595, a rok wcześniej nieco ponad 11 tys. przypadków.