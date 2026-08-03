Fragment dłoni znaleziony w Ciechanowie. Śledczy mają pierwsze ustalenia

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Znaleziony telefon i notatnik mają pomóc ustalić tożsamość mężczyzny, którego zwłoki odnaleziono wczoraj na peryferiach Ciechanowa. Prokuratura Okręgowa w Płocku poinformowała, że przesłuchano już parę, która dokonała makabrycznego odkrycia.

W niedzielę po południu Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie poinformowała, że dzień wcześniej wieczorem spacerujący z psem ul. Płocką na peryferiach tego miasta znaleźli fragment dłoni. Rozpoczęte przeszukiwanie okolicznych terenów doprowadziło po około dobie do odnalezienia kilkaset metrów dalej, w zaroślach, ludzkich szczątków w stanie znacznego rozkładu.

To był mężczyzna

Na miejscu przeprowadzone zostały szczegółowe oględziny. W sprawie postępowanie wszczęła policja, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.

W mało uczęszczanym terenie odkryte zostały ubrane, zeszkielotwane szczątki ludzkie mężczyzny, którego zgon mógł nastąpić zimą, na co wskazuje znaleziona odzież. Przy szczątkach znaleziono także telefon komórkowy oraz notatnik. Być może pomogą one w ustaleniu tożsamości mężczyzny - powiedział Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega ciechanowska prokuratura.

Przy szczątkach nie znaleziono żadnych dokumentów. Przeprowadzone na miejscu oględziny nie wykazały śladów obrażeń mechanicznych, np. powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Planowana jest sekcja zwłok. W sprawie wszczęte zostanie śledztwo, najprawdopodobniej wstępnie w kierunku art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci - dodał prokurator Maliszewski.

Dłoń i zwierzęta

Znaleziony wcześniej w tej samej okolicy fragment dłoni nie został oddzielony w sposób celowy, mechaniczny. Najprawdopodobniej w tym przypadku mamy do czynienia z działaniem zwierząt - wyjaśnił rzecznik płockiej prokuratury okręgowej.

W ramach przeprowadzonych dotychczas czynności, jeszcze przed formalnym wszczęciem śledztwa, przesłuchana została w charakterze świadków para, która odnalazła fragment dłoni podczas sobotniego spaceru na peryferiach Ciechanowa. Odkrycia dokonano przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji.

Po zgłoszeniu przybyli na miejsce policjanci do przeszukiwania okolicy korzystali z pomocy psów służbowych, w tym wyszkolonych do odnajdywania zwłok.