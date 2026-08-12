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Egzotyczne zwierzę złapane w Łomiankach. Straż miejska pokazała zdjęcie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (13:53)

Nietypowy gość na ulicach Łomianek. We wtorek straż miejska została powiadomiona o tym, że w pobliżu zabudowań i drogi przechadza się egzotyczny jeżozwierz. Dzięki szybkiej reakcji zwierzę trafiło pod opiekę specjalistów.

Egzotyczne zwierzę złapane w Łomiankach. Straż miejska pokazała zdjęcie
Jeżozwierz na ulicach Łomianek; fot. Straż Miejska Łomianki /materiały udostępnione

Mieszkańcy ulicy Zachodniej zauważyli przemieszczającego się jeżozwierza. Zwierzę, które nie występuje naturalnie w Polsce, wzbudziło niemałe zainteresowanie i niepokój wśród przechodniów. Jest to bowiem egzotyczny ssak, który w sytuacji zagrożenia ze względu na swoje kolce może być niebezpieczny zarówno dla ludzi, jak i zwierząt domowych.

Po otrzymaniu zgłoszenia strażnicy miejscy natychmiast udali się na miejsce. Zwierzę udało się bezpiecznie odłowić. Następnie funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania odpowiedniego miejsca, w którym egzotyczny ssak mógłby otrzymać fachową pomoc.

„Dzięki współpracy z osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jeżozwierz został przekazany pod opiekę specjalistów, którzy zapewnią mu właściwe warunki oraz dalszą opiekę” - zaznacza straż miejska w komunikacie.

Strażnicy z Łomianek przypominają, że w przypadku napotkania dzikich lub egzotycznych zwierząt nie należy podejmować prób ich samodzielnego chwytania. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest powiadomienie odpowiednich służb, które dysponują odpowiednim sprzętem i doświadczeniem, by przeprowadzić interwencję bezpiecznie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.


Źródło: RMF24
Tagi: Łomianki
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