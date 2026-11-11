RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Dzisiaj zakaz noszenia broni w całej Warszawie. Dotyczy także tej rozładowanej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 listopada (09:31)

W całej Warszawie obowiązuje dzisiaj zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni, a także tzw. przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Ograniczenie wprowadziło MSWiA w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Zakaz obejmuje teren całej stolicy obowiązuje 11 listopada.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Dzisiaj zakaz noszenia broni w całej Warszawie. Dotyczy także tej rozładowanej
Marsz Niepodległości 2025, fot. Pawel Wodzynski /East News

W całej Warszawie obowiązuje dzisiaj - 11 listopada - zakaz noszenia broni oraz przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Ograniczenie wprowadza rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zakaz dotyczy wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy. MSWiA wskazuje, że jest związany z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w tym uroczystości państwowych i zgromadzeń publicznych.

Do stolicy przyjechały wielotysięczne grupy uczestników wydarzeń. Dlatego - jak podkreślono w uzasadnieniu regulacji - konieczne było zastosowanie dodatkowych środków prewencyjnych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: 11 listopada

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: