Dzisiaj zakaz noszenia broni w całej Warszawie. Dotyczy także tej rozładowanej

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W całej Warszawie obowiązuje dzisiaj zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni, a także tzw. przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Ograniczenie wprowadziło MSWiA w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Zakaz obejmuje teren całej stolicy obowiązuje 11 listopada.

W całej Warszawie obowiązuje dzisiaj - 11 listopada - zakaz noszenia broni oraz przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Ograniczenie wprowadza rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zakaz dotyczy wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy. MSWiA wskazuje, że jest związany z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w tym uroczystości państwowych i zgromadzeń publicznych.

Do stolicy przyjechały wielotysięczne grupy uczestników wydarzeń. Dlatego - jak podkreślono w uzasadnieniu regulacji - konieczne było zastosowanie dodatkowych środków prewencyjnych.