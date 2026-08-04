Dwa dramatyczne wypadki z udziałem dzieci w trakcie żniw na Mazowszu

RMF24

W trakcie prac polowych na Mazowszu doszło do wypadku, w wyniku którego poważnie ranna została 5-letnia dziewczynka. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Białymstoku. W powiecie sokołowskim 4-letni chłopiec został przysypany zbożem.

We wtorek rano, podczas prac polowych w powiecie łosickim na Mazowszu, dorosłym towarzyszyła pięcioletnia dziewczynka.

W pewnym momencie dziecko doznało poważnego urazu nogi, spowodowanego działaniem maszyny rolniczej - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Pięciolatka weszła do silosu zbożowego, gdy jej ojciec znajdował się na zewnątrz. W pomieszczeniu pracowało urządzenie do transportu zboża. Dziewczynka wpadła w szczelinę, a maszyna poważnie ją zraniła.

Nasz dziennikarz usłyszał, że obrażenia pięciolatki są bardzo poważne. Na miejsce wezwano pomoc, przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zdecydowano, że dziewczynka trafi do szpitala w Białymstoku.

Trwa ustalanie, w jaki sposób doszło do wypadku, a także kto i jak sprawował opiekę nad poszkodowanym dzieckiem.

Walka o życie 4-latka

W powiecie sokołowskim czteroletniego chłopca przysypało rozładowywane zboże. Dziecko również znajdowało się pod opieką ojca, który przywiózł zboże do gospodarstwa.

Po rozładunku zaczął szukać syna. Odnalazł go w zbożu. Dziecko nie oddychało, ale na szczęście reanimacja zakończyła się powodzeniem.

Opiekunowie dzieci w obu przypadkach byli trzeźwi i w obu przypadkach okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

