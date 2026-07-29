Duże zmiany na A2 już po wakacjach? Minister zdradził plan prac

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Prawdopodobnie we wrześniu ruszą prace nad poszerzeniem autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. „O poszerzeniu A2 między Łodzią a Warszawą mówiło się latami (...). Podjąłem tę trudną decyzję, bo wiemy, że będzie to powodować pewnego rodzaju utrudnienia” – powiedział na antenie TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Ma być bez opóźnień

Szef resortu podkreślił, że wprowadzona ma zostać organizacja ruchu zapewniająca dwa pasy w każdym kierunku. Dodatkowo w celu uporządkowania ruchu wykorzystany zostanie odcinkowy pomiar prędkości. Podpisaliśmy na razie jedną z czterech umów. Trzy są jeszcze w odwołaniach, KIO (Krajowa Izba Odwoławcza), sąd i tak dalej - zauważył.

Pytany, czy rozbudowa się opóźni odparł, że nie. Raczej jesteśmy w harmonogramie (...). Chcemy wejść na plac budowy po powrotach z wakacji, żeby nie rozpoczynać przebudowy A2, kiedy jest największy ruch- dodał. Dopytywany o start prac Klimczak wskazał, że będzie to najprawdopodobniej wrzesień, po podpisaniu wszystkich umów.

A2 (źródło: GDDKiA) / materiały udostępnione

Potrzebne większe środki na nowy „Dar Młodzieży”

Minister pytany był też o następcę „Daru Młodzieży”, którego powstanie w ubiegłym roku zapowiedział premier Donald Tusk. W lutym informowano, że w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego statku nie zgłosił się żaden wykonawca.



Koszt budowy szacowano na 350 mln zł. Szef resortu infrastruktury przyznał, że pieniędzy trzeba będzie dołożyć. Nasz rząd jest gotów dołożyć więcej pieniędzy, tak abyśmy mogli naszym młodym marynarzom wybudować najnowocześniejszy żaglowiec do szkolenia i pływania po wszystkich morzach i oceanach. To jest kilkadziesiąt milionów złotych - powiedział minister.



Dopytywany, czy projekt będzie wart ponad 400 mln zł, odpowiedział: „Tak, pamiętajmy o tym, że budujemy dwa statki”. Jeden żaglowiec dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Drugi, następca Nawigatora 21, to jest statek badawczy dla Politechniki Morskiej w Szczecinie - dodał. Zapewnił, że statki są budowane i projekt nie jest zagrożony.

Rusza remont na węźle Poznań Komorniki. Utrudnienia na A2 Już od poniedziałku kierowcy korzystający z autostrady A2 w okolicach Poznania muszą przygotować się na spore zmiany. Spółka Autostrada Wielkopolska SA rozpoczyna remont nawierzchni na węźle Poznań Komorniki. Prace będą prowadzone etapami, a…

Przepustowość się wyczerpała

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą w ciągu 14 lat od oddania do użytkowania stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce i - zdaniem resortu infrastruktury - jej przepustowość zaczęła się wyczerpywać. Według Generalnego Pomiaru Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tys. w okolicy Łodzi do niemal 100 tys. w Warszawie.



Pod koniec czerwca podpisano pierwszą umowę na poszerzenie odcinka A2 pod Warszawą za 257 mln zł ze spółką Strabag. Dotyczy ona odcinka między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Konotopa. Inwestycja obejmie 17,2 km trasy. Rozbudowa A2 została podzielona na cztery odcinki realizacyjne, Strabag ma rozbudować trzy z nich, a Budimex jeden.



Przebudowa całej trasy pomiędzy Łodzią a Warszawą obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów, a 3 km - prace w rejonie węzła Łódź Północ, które obejmą wymianę nawierzchni i modernizację oświetlenia na energooszczędne.