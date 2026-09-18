Drony nad przejazdami kolejowymi. Po policyjnej akcji posypały się mandaty

Pomimo tragicznych zdarzeń, do których coraz częściej dochodzi na przejazdach kolejowych, nie brakuje kierowców lekceważących podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Akcję przy użyciu drona policja przeprowadziła kilka dni temu na terenie Ostrołęki i w powiecie ostrołęckim.
Mandaty i punkty karne za lekceważenie przepisów
W ciągu zaledwie kilku godzin aż 25 kierowców nie zatrzymało się przed znakiem „STOP”. Wielu z nich jedynie zwalniało, nie upewniając się, czy przypadkiem nie nadjeżdża pociąg.
Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 złotych oraz po 8 punktów karnych.
Policyjne drony bezlitosne dla łamiących prawo
Akcja była możliwa dzięki wykorzystaniu policyjnego drona, który z powietrza rejestrował wykroczenia. Funkcjonariusze nie kryją zaniepokojenia skalą problemu.
Niepokojące jest to, że wśród ukaranych znaleźli się również kierowcy zawodowi prowadzący pojazdy ciężarowe – podkreślają mundurowi.
Brak taryfy ulgowej dla nieodpowiedzialnych kierowców
Policja zapowiada, że tego typu działania będą kontynuowane, a kierowcy lekceważący przepisy muszą liczyć się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy.
Funkcjonariusze przypominają, że chwila pośpiechu może kosztować zdrowie, a nawet życie.
Apelujemy o ostrożność, zatrzymywanie się przed znakiem „STOP” oraz dokładne upewnienie się, czy można bezpiecznie wjechać na przejazd. Chwila pośpiechu może kosztować zdrowie, a nawet życie – apelują mundurowi.