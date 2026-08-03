Do rekordu brakuje tylko kilku centymetrów. Dramatyczny poziom wody w Wiśle

RMF24

Stan Wisły w Warszawie znów jest alarmująco niski. Wynosi obecnie ok. 110/111 cm, co jest bardzo niskim poziomem, choć nieco wyższym niż ubiegłoroczny niechlubny rekord. Hydrolodzy obniżyli „punkt zero” wodowskazu o 100 cm po ubiegłorocznych pomiarach, co sprawia, że do historycznego minimum brakuje już tylko 7 kresek. Sytuacja w najbliższych tygodniach ma się pogarszać.

W samym centrum stolicy - podobnie jak w ubiegłym roku - Wisła ma najniższy poziom w całym kraju. Jak informuje Jan Szymankiewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z którym rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń, stan wody na stacji Warszawa - Bulwary wynosi aktualnie 111/110 cm.

Jest to bardzo niski stan wody, jednak nadal powyżej ubiegłorocznego rekordu - zaznacza Szymankiewicz.

To może nie brzmieć alarmująco, ale trzeba pamiętać, że po ubiegłorocznych rekordowo niskich pomiarach hydrolodzy obniżyli tak zwany „punkt zero” wodowskazu o 100 centymetrów. Dlatego do historycznego minimum - wynoszącego zaledwie 4 centymetry brakuje już tylko 7 kresek na wodowskazie, a sytuacja w najbliższych tygodniach będzie tylko gorsza.

IMGW, Regionalny System Ostrzegania / materiały prasowe

Jak zaznacza reporter RMF FM - za prognozami hydrologów - stan wody w ciągu lata powoli będzie się obniżał praktycznie na całej Wiśle.

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Popradzie, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Nurcu i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Dunajcu, Sanie, Kamiennej, Biebrzy, Pisie, Liwcu i Wkrze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Pisie i Bzurze - tak sytuację hydrologiczną określa IMGW.

IMGW

Niebieskie linie to strefa stanów średnich, żółte - wysokich, a czarne - strefa stanów niskich.