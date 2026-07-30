Do Hanoi bez przesiadek. LOT uruchomi bezpośrednie połączenie

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PLL LOT uruchomi bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hanoi w Wietnamie - poinformowała w czwartek spółka. Rejsy będą realizowane przez cały rok, trzy razy w tygodniu. Hanoi będzie piątym azjatyckim kierunkiem przewoźnika, obok Tokio, Seulu, New Delhi i Bangkoku. Inauguracyjny rejs zaplanowano na 31 marca 2027 r.

Jak przekazał PLL LOT, decyzja o uruchomieniu połączenia do Hanoi jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie podróżami do Azji. Nowa trasa uzupełni rozwijaną siatkę dalekodystansową przewoźnika, który wkrótce zainauguruje także bezpośrednie rejsy do Bangkoku.

„Inauguracyjny rejs do stolicy Wietnamu odbędzie się 31 marca 2027 r.” - przekazał LOT.

Do Hanoi przez cały rok

Połączenie na trasie Warszawa-Hanoi będzie realizowane przez cały rok, trzy razy w tygodniu. Wyloty z Lotniska Chopina będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki, natomiast loty powrotne z Hanoi we wtorki, czwartki i soboty.

Rejsy z Polski do Hanoi potrwają ok. 10 godz. i 25 minut, a na trasie powrotnej – 11 godz. i 20 minut.

Wietnam jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków Azji, a jego znaczenie dla polskiego biznesu i turystyki systematycznie rośnie - podkreślił członek zarządu ds. handlowych PLL LOT Robert Ludera.

LOT latał bezpośrednio z Warszawy do Hanoi w latach 2010-2012.

Z Polski do Hanoi można przez cały rok polecieć z przesiadkami na innych m.in. europejskich lotniskach. Średni czas takiego lotu wynosi od 12 do 16 godzin w zależności od wybranego połączenia.

PLL LOT zwiększa liczbę pasażerów

Polskie Linie Lotnicze LOT w 2025 r. przewiozły 11,7 mln podróżnych, czyli o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej - w 2024 r. było to 10,7 mln pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem, z pakietem 30,7 proc., jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.