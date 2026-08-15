Defilada Wojska Polskiego w Warszawie. Gdzie największe zmiany i utrudnienia?

RMF24

W sobotę w Warszawie odbywa się wielka defilada z okazji święta Wojska Polskiego. W związku z wydarzeniem mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. Zamknięta została m.in. Wisłostrada, a zmiany obejmą także komunikację miejską. Sprawdź, jak ominąć korki.

Wisłostrada zamknięta – ogromne utrudnienia dla kierowców

W sobotę od rana kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Wisłostrada została zamknięta od Mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina.

To oznacza brak połączeń z Wisłostradą dla takich tras jak Trasa AK i Most Grota-Roweckiego, Aleja „Solidarności” i Most Śląsko-Dąbrowski oraz Most Poniatowskiego.

Od strony Mokotowa kierowcy mogą zjechać z Wisłostrady wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski. Zmiany obowiązują do soboty, do godz. 16.

Dodatkowo zamknięty jest parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim, a zakaz parkowania obejmie kilkanaście ulic w centrum i na Powiślu, m.in. Krajewskiego, Zakroczymską, Jeziorańskiego, Wenedów, Sanguszki, Boleść, Mostową, Bugaj, Karową, Lipową, Dobrą, Wiślaną, Gęstą i Wybrzeże Kościuszkowskie.

Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymoncką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską - informuje stołeczny ratusz.

Zmiany w komunikacji miejskiej – autobusy i tramwaje pojadą inaczej

Na czas defilady i prób przelotu samolotów, w sobotę w godzinach 11.30–13.00 całkowicie wstrzymany zostanie ruch na Moście Gdańskim i Moście Śląsko-Dąbrowskim. Zamknięte będą także drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Nie będzie można przejść ani przejechać przez Wisłostradę przy Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej. Zamknięte zostanie również przejście podziemne przy ulicy Sanguszki.

Od godz. 11 do 14 piesi i rowerzyści nie skorzystają z kładki pieszo-rowerowej i Mostu Gdańskiego.

Po zamknięciu Wisłostrady i ulic poprzecznych zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187 oraz nocnych N14, N16, N33, N64 i N83 - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Fot. Infoulice

Uroczystości i defilada – centrum Warszawy zamknięte dla ruchu

Obchody święta Wojska Polskiego rozpoczęły się już o godz. 10 uroczystą zmianą wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Z tego powodu od godz. 6 ni można parkować przy Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej.

Na objazdy skierowane zostaną autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.

Metro i pociągi – więcej kursów, inne rozkłady

W sobotę w godzinach 11–18 częściej kursować będą pociągi metra na obu liniach. Autobusy dzienne, w tym lokalne typu Lxx, będą jeździć według świątecznego rozkładu jazdy, a linie nocne według weekendowego.

Zawieszone jest kursowanie linii 126. Metro będzie kursować według niedzielnego rozkładu jazdy, z kursami nocnymi w nocy z 15 na 16 sierpnia.