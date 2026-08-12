Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji

RMF24

Duża defilada wojskowa odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia, na warszawskiej Wisłostradzie. Okazją jest Święto Wojska Polskiego. W związku z wydarzeniem kierowcy, piesi, rowerzyści i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z wieloma utrudnieniami. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać już w piątek, 14 sierpnia.

Defilada na Wisłostradzie: zmiany w ruchu, parkowaniu i komunikacji miejskiej (fot. Wojciech Olkuśnik)

Defilada na Wisłostradzie: zmiany w ruchu, parkowaniu i komunikacji miejskiej (fot. Wojciech Olkuśnik) / East News

Zmiana wart na Placu Piłsudskiego

W sobotę o godz. 10:00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się uroczysta zmiana wart. Od godz. 6:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania przy Królewskiej (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej), a od 8:00 do 11:00 zamknięte zostaną Plac Piłsudskiego, część ulicy Królewskiej i Tokarzewskiego-Karaszewicza. Autobusy linii 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503 pojadą objazdami.

Defilada na Wisłostradzie

Defilada rozpocznie się o godz. 12:00. Wisłostrada zostanie zamknięta już w piątek od godz. 16:00 – od Mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i Most Grota-Roweckiego, Aleja „Solidarności” i Most Śląsko-Dąbrowski oraz Most Poniatowskiego. Od strony Mokotowa kierowcy pojadą z Wisłostrady wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski.

Zamknięte ulice podczas defilady

Utrudnienia w ruchu potrwają od piątku, 14 sierpnia, od godz. 16:00 do soboty, 15 sierpnia, do godz. 16:00. Zamknięte zostaną ulice:

Pułkowa od Wóycickiego do Mostu Skłodowskiej-Curie – od godziny 19:30 w piątek kierowcy przejadą Pułkową do Marymonckiej, ale nie będą mogli pojechać na Wisłostradę;

obie jezdnie Wisłostrady od Mostu Skłodowskiej-Curie do Mostu Łazienkowskiego;

jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od Mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina;

Gwiaździsta od Tczewskiej do Wisłostrady;

Krasińskiego od Czarnieckiego do Wisłostrady – z Gwiaździstej będzie można dojechać do Placu Wilsona;

Krajewskiego od Dymińskiej do Wisłostrady;

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego;

Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady;

Sanguszki od Zakroczymskiej do Wisłostrady;

Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady;

Grodzka i Nowy Zjazd od Alei „Solidarności” do Wisłostrady;

Bednarska od Dobrej do Wisłostrady;

Karowa od Browarnej do Wisłostrady;

Lipowa od Browarnej do Wybrzeża Kościuszkowskiego;

Dobra od Karowej do Lipowej;

Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej;

Wybrzeże Kościuszkowskie między tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza;

Zajęcza od Mostu Świętokrzyskiego do Dobrej;

Tamka od Dobrej do Mostu Świętokrzyskiego;

Ludna od Solca do Wisłostrady;

Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady;

Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady;

Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Zakaz parkowania

Od piątku od godz. 20:00 do soboty do 16:00 zamknięty będzie parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Od północy do 16:00 w sobotę zakaz parkowania obejmie także ulice w rejonie trasy defilady: Krajewskiego, Zakroczymską, Jeziorańskiego, Wenedów, Sanguszki, Boleść, Mostową, Bugaj, Karową, Lipową, Dobrą, Wiślaną, Gęstą i Wybrzeże Kościuszkowskie.

Objazdy Wisłostrady

Zamknięty odcinek Wisłostrady będzie można ominąć, jadąc Modlińską, Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Kierowcy od strony Łomianek zostaną skierowani na Marymoncką, a następnie Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski

W sobotę między 11:30 a 13:30, podczas próby przelotu samolotów, całkowicie wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Nieczynne będą drogi rowerowe wzdłuż Wisłostrady między Krasińskiego a Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Zamknięte zostaną również przeprawy przez Wisłostradę przy Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej oraz przejście podziemne przy Sanguszki.

Od 11:00 do 14:00 piesi i rowerzyści nie skorzystają także z Kładki Magdaleny Abakanowicz i Mostu Gdańskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej 15 sierpnia

Od piątku po godz. 16:00 zmienią się trasy autobusów linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187 oraz nocnych N14, N16, N33, N64 i N83.

W sobotę od godziny 11:00 do 14:00 tramwaje będą jeździły Mostem Gdańskim, ale nie stawały na przystankach. Po godzinie 11:00 autobusy także nie zatrzymają się na Moście Gdańskim, a między godziną 11:30 a 13:30 w ogóle nie będą kursowały Mostem Gdańskim i Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Zmienią się trasy linii:

100 od skrzyżowania Świętojerskiej z Bonifraterską pojadą ulicami: Miodową, Senatorską, Wierzbową, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, przez Plac Małachowskiego, Mazowiecką, przez Plac Powstańców Warszawy, Szpitalną, Bracką, Kruczą, Alejami Jerozolimskimi, Bracką, przez Plac Trzech Krzyży i dalej swoją trasą;

190 po stronie Pragi będą dojeżdżały do skrzyżowania Alei „Solidarności” i Targowej, a po stronie Śródmieścia do Placu Bankowego;

409 i 500 na Pradze dojadą do Ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego.

Jeśli wyłączony zostanie ruch tramwajowy na mostach Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim, zmienią się również trasy tramwajów:

po stronie Pragi tramwaje linii 1 i 76 pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo, 4, 18 i 20 do Dworca Wschodniego/Kijowskiej, a 6 i 28 do pętli Żerań FSO;

po lewej stronie Wisły tramwaje 1 będą kursowały do pętli Piaski, 20 do przystanku AWF 04 na ulicy Marymonckiej, 4 i 18 pojadą ulicami Andersa i Mickiewicza do pętli Marymont-Potok, 6 z Tarchomina Kościelnego dojadą do stadionu Polonii, 28 pojadą Okopową, Aleją „Solidarności” i Aleją Jana Pawła II, a 76 ulicami Andersa i Stawki do przystanku Muranowska;

T będą kursowały z Placu Narutowicza do pętli Marymont-Potok.

W godz. 11:00–18:00 metro na obu liniach będzie kursowało częściej.

Gdzie sprawdzać aktualne informacje?

Bieżące informacje o zamknięciach, objazdach i zmianach w komunikacji można znaleźć w miejskim serwisie Infoulice oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.