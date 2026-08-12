Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji

Zmiana wart na Placu Piłsudskiego
W sobotę o godz. 10:00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się uroczysta zmiana wart. Od godz. 6:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania przy Królewskiej (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej), a od 8:00 do 11:00 zamknięte zostaną Plac Piłsudskiego, część ulicy Królewskiej i Tokarzewskiego-Karaszewicza. Autobusy linii 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503 pojadą objazdami.
Defilada na Wisłostradzie
Defilada rozpocznie się o godz. 12:00. Wisłostrada zostanie zamknięta już w piątek od godz. 16:00 – od Mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i Most Grota-Roweckiego, Aleja „Solidarności” i Most Śląsko-Dąbrowski oraz Most Poniatowskiego. Od strony Mokotowa kierowcy pojadą z Wisłostrady wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski.
Zamknięte ulice podczas defilady
Utrudnienia w ruchu potrwają od piątku, 14 sierpnia, od godz. 16:00 do soboty, 15 sierpnia, do godz. 16:00. Zamknięte zostaną ulice:
- Pułkowa od Wóycickiego do Mostu Skłodowskiej-Curie – od godziny 19:30 w piątek kierowcy przejadą Pułkową do Marymonckiej, ale nie będą mogli pojechać na Wisłostradę;
- obie jezdnie Wisłostrady od Mostu Skłodowskiej-Curie do Mostu Łazienkowskiego;
- jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od Mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina;
- Gwiaździsta od Tczewskiej do Wisłostrady;
- Krasińskiego od Czarnieckiego do Wisłostrady – z Gwiaździstej będzie można dojechać do Placu Wilsona;
- Krajewskiego od Dymińskiej do Wisłostrady;
- Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego;
- Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady;
- Sanguszki od Zakroczymskiej do Wisłostrady;
- Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady;
- Grodzka i Nowy Zjazd od Alei „Solidarności” do Wisłostrady;
- Bednarska od Dobrej do Wisłostrady;
- Karowa od Browarnej do Wisłostrady;
- Lipowa od Browarnej do Wybrzeża Kościuszkowskiego;
- Dobra od Karowej do Lipowej;
- Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej;
- Wybrzeże Kościuszkowskie między tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza;
- Zajęcza od Mostu Świętokrzyskiego do Dobrej;
- Tamka od Dobrej do Mostu Świętokrzyskiego;
- Ludna od Solca do Wisłostrady;
- Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady;
- Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady;
- Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.
Zakaz parkowania
Od piątku od godz. 20:00 do soboty do 16:00 zamknięty będzie parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Od północy do 16:00 w sobotę zakaz parkowania obejmie także ulice w rejonie trasy defilady: Krajewskiego, Zakroczymską, Jeziorańskiego, Wenedów, Sanguszki, Boleść, Mostową, Bugaj, Karową, Lipową, Dobrą, Wiślaną, Gęstą i Wybrzeże Kościuszkowskie.
Objazdy Wisłostrady
Zamknięty odcinek Wisłostrady będzie można ominąć, jadąc Modlińską, Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Kierowcy od strony Łomianek zostaną skierowani na Marymoncką, a następnie Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.
Mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski
W sobotę między 11:30 a 13:30, podczas próby przelotu samolotów, całkowicie wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.
Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów
Nieczynne będą drogi rowerowe wzdłuż Wisłostrady między Krasińskiego a Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Zamknięte zostaną również przeprawy przez Wisłostradę przy Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej oraz przejście podziemne przy Sanguszki.
Od 11:00 do 14:00 piesi i rowerzyści nie skorzystają także z Kładki Magdaleny Abakanowicz i Mostu Gdańskiego.
Zmiany w komunikacji miejskiej 15 sierpnia
Od piątku po godz. 16:00 zmienią się trasy autobusów linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187 oraz nocnych N14, N16, N33, N64 i N83.
W sobotę od godziny 11:00 do 14:00 tramwaje będą jeździły Mostem Gdańskim, ale nie stawały na przystankach. Po godzinie 11:00 autobusy także nie zatrzymają się na Moście Gdańskim, a między godziną 11:30 a 13:30 w ogóle nie będą kursowały Mostem Gdańskim i Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Zmienią się trasy linii:
- 100 od skrzyżowania Świętojerskiej z Bonifraterską pojadą ulicami: Miodową, Senatorską, Wierzbową, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, przez Plac Małachowskiego, Mazowiecką, przez Plac Powstańców Warszawy, Szpitalną, Bracką, Kruczą, Alejami Jerozolimskimi, Bracką, przez Plac Trzech Krzyży i dalej swoją trasą;
- 190 po stronie Pragi będą dojeżdżały do skrzyżowania Alei „Solidarności” i Targowej, a po stronie Śródmieścia do Placu Bankowego;
- 409 i 500 na Pradze dojadą do Ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego.
Jeśli wyłączony zostanie ruch tramwajowy na mostach Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim, zmienią się również trasy tramwajów:
- po stronie Pragi tramwaje linii 1 i 76 pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo, 4, 18 i 20 do Dworca Wschodniego/Kijowskiej, a 6 i 28 do pętli Żerań FSO;
- po lewej stronie Wisły tramwaje 1 będą kursowały do pętli Piaski, 20 do przystanku AWF 04 na ulicy Marymonckiej, 4 i 18 pojadą ulicami Andersa i Mickiewicza do pętli Marymont-Potok, 6 z Tarchomina Kościelnego dojadą do stadionu Polonii, 28 pojadą Okopową, Aleją „Solidarności” i Aleją Jana Pawła II, a 76 ulicami Andersa i Stawki do przystanku Muranowska;
- T będą kursowały z Placu Narutowicza do pętli Marymont-Potok.
W godz. 11:00–18:00 metro na obu liniach będzie kursowało częściej.
Gdzie sprawdzać aktualne informacje?
Bieżące informacje o zamknięciach, objazdach i zmianach w komunikacji można znaleźć w miejskim serwisie Infoulice oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.