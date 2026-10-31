Cztery osoby zatrzymane przed TK. Policja tłumaczy działania

Policja wydała na platformie X oświadczenie, w którym poinformowała, jakie działania podjęli funkcjonariusze podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego.
Jak zaznaczono, funkcjonariusze „realizowali ustawowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zgromadzonym przed nim, a także ochroną porządku publicznego i mienia”.
„Z uwagi na przebieg zgromadzenia i towarzyszące temu ogromne emocje społeczne, funkcjonariusze musieli się wykazać opanowaniem, odpornością na presję i umiejętnością właściwego reagowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Policjanci i policjantki zachowali spokój i profesjonalizm, respektując prawo uczestników zgromadzenia do wyrażania swoich poglądów. Wzywali do przestrzegania prawa i zachowania pokojowego charakteru zgromadzenia. Wszystkie działania prowadzili z poszanowaniem godności i praw każdego człowieka” – zaznaczono w komunikacie.
Policja zastrzegła, że w trakcie działań nie użyto żadnych środków przymusu bezpośredniego. „Nie oznaczało to jednak przyzwolenia na łamanie prawa” – dodano.
Łącznie policjanci zatrzymali cztery osoby. Trzy z nich wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego, przeskakując przez ogrodzenie. Jedna znieważyła funkcjonariusza.
„Działania policjantów skupiały się na zabezpieczeniu terenu wokół Trybunału Konstytucyjnego, niemniej około godziny 2:30 w nocy będący na miejscu prokurator wydał polecenie funkcjonariuszom, by podjęli czynności polegające na wylegitymowaniu wskazanych osób przebywających w budynku. Po ustaleniu ich tożsamości osoby te bez interwencji funkcjonariuszy same opuściły siedzibę Trybunału. To były jedyne działania Policji podjęte wewnątrz Trybunału i na wyraźne polecenie uprawnionego organu” – przekazano.