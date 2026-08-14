Chciała polecieć do Turcji z przerobionym dowodem. 22-latka zatrzymana na lotnisku w Modlinie

RMF24

22-letnia mieszkanka Lubelszczyzny chciała dostać się do Turcji, posługując się podczas kontroli granicznej przerobionym dowodem osobistym. Straż graniczna z lotniska Warszawa/Modlin szybko wykryła fałszerstwo. Zamiast wakacji w Antalyi – młoda kobieta usłyszała zarzuty i została ukarana grzywną.

Fałszywy dowód nie pomógł w podróży

Do zdarzenia doszło 12 sierpnia podczas odprawy pasażerów odlatujących do tureckiej Antalyi. 22-latka z województwa lubelskiego przedstawiła do kontroli polski dowód osobisty, który od razu wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy straży granicznej z placówki Warszawa-Modlin.

Jak się okazało, dokument nosił ślady ingerencji – zmieniono datę wydania oraz termin ważności, by wyglądał na aktualny.

Dokładna weryfikacja potwierdziła widoczne ślady przerobienia daty wydania oraz terminu ważności dokumentu. Wprowadzone zmiany miały sprawić, że dowód będzie wyglądał na nadal ważny, a tym samym umożliwi jego właścicielce przekroczenie granicy państwowej – informuje straż graniczna.

Zamiast urlopu – zarzuty i grzywna

Sprawdzenie w Rejestrze Dowodów Osobistych wykazało, że dokument został unieważniony z powodu upływu terminu ważności. Kobieta została zatrzymana, a dokument zabezpieczono jako dowód w sprawie.

22-latce przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 kodeksu karnego, czyli posłużenia się przerobionym dokumentem podczas kontroli granicznej.

Podejrzana przyznała się do winy i skorzystała z możliwości dobrowolnego poddania się karze. Sąd wymierzył jej grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 40 zł każda, przepadek zabezpieczonego dowodu osobistego, obowiązek poniesienia kosztów postępowania oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Paszport tymczasowy na lotnisku – nowa usługa dla zapominalskich

Warto przypomnieć, że od 23 czerwca 2026 roku pasażerowie korzystający z Lotniska Warszawa/Modlin mogą wyrobić paszport tymczasowy bezpośrednio na lotnisku. Punkt znajduje się na antresoli w hali odlotów i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.

Z usługi mogą skorzystać osoby, które tuż przed podróżą zorientują się, że nie mają ważnego dokumentu podróży – zgubiły go, zapomniały zabrać lub stwierdziły, że utracił ważność. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł, a dokument wydawany jest na okres dostosowany do okoliczności, jednak nie dłuższy niż 365 dni.