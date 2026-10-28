Był w grupie sabotażystów pracujących dla Rosji. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie

Artem S. jest jednym z trzech członków grupy, która w połowie września miała wzniecić pożar państwowego koncernu obronnego Romarm w Braszowie w środkowej Rumunii. Ogień objął halę o powierzchni 1000 metrów kwadratowych,
Jak ustalił reporter RMF FM, rolą Ukraińca było rozpoznanie. Jego zadaniem było zidentyfikowanie obiektu, który miał zostać podpalony, a także opłacenie operacji.
Z ustaleń rumuńskich służb wynika, że 25-latek współdziałał z dwoma Białorusinami. Zostali oni zatrzymani w Niemczech. Na celowniku grupy miały być też ośrodki, w których szkolą się ukraińscy wojskowi, a także państwowe i prywatne firmy produkujące broń oraz inne obiekty przemysłowe.
Akcję zatrzymania Ukraińca przeprowadzili policjanci z wydziału do zwalczania aktów terroru. Weszli do mieszkania w Ursusie, w którym przebywał obcokrajowiec.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 25-latek nie stawiał oporu.