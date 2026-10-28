Był w grupie sabotażystów pracujących dla Rosji. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie

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Członka grupy sabotażystów działających na zlecenie Rosji, a powiązanych z podpaleniami w Rumunii, zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To Artem S., 25-letni obywatel Ukrainy, który ma być teraz wydany władzom w Bukareszcie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Pożar wywołany przez sabotażystów (kadry z filmu opublikowanego przez Rumuńską Służbę Wywiadowczą)

Pożar wywołany przez sabotażystów (kadry z filmu opublikowanego przez Rumuńską Służbę Wywiadowczą) / materiały udostępnione

Artem S. jest jednym z trzech członków grupy, która w połowie września miała wzniecić pożar państwowego koncernu obronnego Romarm w Braszowie w środkowej Rumunii. Ogień objął halę o powierzchni 1000 metrów kwadratowych,

Jak ustalił reporter RMF FM, rolą Ukraińca było rozpoznanie. Jego zadaniem było zidentyfikowanie obiektu, który miał zostać podpalony, a także opłacenie operacji.

Z ustaleń rumuńskich służb wynika, że 25-latek współdziałał z dwoma Białorusinami. Zostali oni zatrzymani w Niemczech. Na celowniku grupy miały być też ośrodki, w których szkolą się ukraińscy wojskowi, a także państwowe i prywatne firmy produkujące broń oraz inne obiekty przemysłowe.

Akcję zatrzymania Ukraińca przeprowadzili policjanci z wydziału do zwalczania aktów terroru. Weszli do mieszkania w Ursusie, w którym przebywał obcokrajowiec.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 25-latek nie stawiał oporu.