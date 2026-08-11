Burza nie oszczędziła Opinogóry. Muzeum Romantyzmu zamknięte po nawałnicy

RMF24

Miniona noc przyniosła gwałtowne burze nad Mazowszem, które spowodowały liczne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały tereny powiatu ciechanowskiego, gdzie wichura powaliła wiele drzew i uszkodziła infrastrukturę. Szczególnie dotkliwie skutki żywiołu odczuło Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które zostało zamknięte do odwołania.

Nocna burza, która przeszła w nocy nad Mazowszem spowodowała wiele zniszczeń m.in. powalonych drzew.

Nie oszczędziła również parku na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (pow. ciechanowski), które w związku z tym zostało zamknięte.

„Z przykrością informujemy, że z powodu zniszczeń spowodowanych nocną burzą, Muzeum oraz teren Parku są zamknięte do odwołania. Obecnie trwa usuwanie skutków nawałnicy i szacowanie strat. O ponownym otwarciu poinformujemy w osobnym komunikacie” - poinformowało w mediach społecznościowych muzeum.

Zabytkowy kompleks z bogatą historią

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to miejsce o wyjątkowej wartości historycznej i kulturowej. Neogotycki zamek został odbudowany w latach 1958–1961, a 20 maja 1961 roku w jego wnętrzach otwarto muzeum poświęcone epoce romantyzmu.

W kolejnych latach kompleks był sukcesywnie rozbudowywany – w 1970 roku odbudowano dom z podcieniem, w 1989 roku odsłonięto pomnik Zygmunta Krasińskiego, a w 2008 roku oddano do użytku nowo wybudowany Dwór Krasińskich.

Opinogóra – miejsce z królewskim rodowodem

Historia Opinogóry sięga XVII wieku, kiedy to król Jan II Kazimierz przekazał majątek Janowi Kazimierzowi Krasińskiemu. W czasach napoleońskich Opinogóra trafiła w ręce marszałka Jana Bernadotte, późniejszego króla Szwecji, by w 1811 roku, na mocy dekretu Napoleona, powrócić do rodziny Krasińskich.

Po II wojnie światowej, w wyniku reformy rolnej, większość majątku została rozparcelowana, a na jego terenie powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Kiedy ponowne otwarcie?

Na razie nie wiadomo, kiedy Muzeum Romantyzmu i park w Opinogórze ponownie otworzą się dla zwiedzających. Pracownicy placówki usuwają skutki nawałnicy i szacują straty. O dalszych decyzjach muzeum będzie informować w kolejnych komunikatach.