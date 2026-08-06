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Brutalny atak na warszawskiej Ochocie. Zatrzymano 5 Gruzinów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 sierpnia (11:03)

Pięciu Gruzinów podejrzanych o brutalny rozbój i próbę porwania na warszawskiej Ochocie zatrzymanych przez stołęcznych policjantów. Cudzoziemcy na trzy miesiące trafili do aresztu

Brutalny atak na warszawskiej Ochocie. Zatrzymano 5 Gruzinów
Fot. Policja /materiały udostępnione
  • Pięciu obywateli Gruzji zostało zatrzymanych przez policję w związku z brutalnym rozbojem i próbą porwania na warszawskiej Ochocie.
  • Ofiarą napadu padł 25-letni obywatel Białorusi.
  • Podejrzani w wieku 23-29 lat zostali aresztowani na trzy miesiące.
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Brutalny atak, próba porwania i kradzież kilkunastu tysięcy złotych – taki jest bilans dramatycznych wydarzeń, do których doszło pod koniec lipca na warszawskiej Ochocie. 

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, stołeczni policjanci zatrzymali pięciu obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój. 

Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy 25-letni obywatel Białorusi wpłacał pieniądze do bankomatu. Wtedy został zaatakowany przez grupę mężczyzn. 

Napastnicy przewrócili go na ziemię i próbowali wciągnąć do samochodu, dotkliwie go pobili. Ofiara doznała obrażeń głowy, a napastnicy zabrali mu saszetkę z pieniędzmi, w której było kilkanaście tysięcy złotych, a także telefon komórkowy.

Szybka akcja policji 

Po brutalnym napadzie sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Policjanci z Warszawy namierzyli podejrzanych w miejscowości Duchnów w powiecie otwockim. 

W ich domu funkcjonariusze znaleźli część skradzionych przedmiotów. Zatrzymani mają od 23 do 29 lat.

Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju oraz usiłowania pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Źródło: RMF24

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