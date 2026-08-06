Brutalny atak na warszawskiej Ochocie. Zatrzymano 5 Gruzinów

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Pięciu Gruzinów podejrzanych o brutalny rozbój i próbę porwania na warszawskiej Ochocie zatrzymanych przez stołęcznych policjantów. Cudzoziemcy na trzy miesiące trafili do aresztu

Brutalny atak, próba porwania i kradzież kilkunastu tysięcy złotych – taki jest bilans dramatycznych wydarzeń, do których doszło pod koniec lipca na warszawskiej Ochocie.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, stołeczni policjanci zatrzymali pięciu obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój.

Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy 25-letni obywatel Białorusi wpłacał pieniądze do bankomatu. Wtedy został zaatakowany przez grupę mężczyzn.

Napastnicy przewrócili go na ziemię i próbowali wciągnąć do samochodu, dotkliwie go pobili. Ofiara doznała obrażeń głowy, a napastnicy zabrali mu saszetkę z pieniędzmi, w której było kilkanaście tysięcy złotych, a także telefon komórkowy.

Szybka akcja policji

Po brutalnym napadzie sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Policjanci z Warszawy namierzyli podejrzanych w miejscowości Duchnów w powiecie otwockim.

W ich domu funkcjonariusze znaleźli część skradzionych przedmiotów. Zatrzymani mają od 23 do 29 lat.

Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju oraz usiłowania pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.