Brutalnie pobito prokuratora w Radomiu. Dwóch mężczyzn z zarzutami

RMF24

Dwaj mieszkańcy Radomia usłyszeli zarzuty brutalnego pobicia prokuratora oraz narażenia go na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 lipca w jednej z radomskich restauracji. Prokurator, będący poza służbą, podjął interwencję po tym, jak napastnicy zaatakowali kobietę.

Według ustaleń śledczych, 32-letni Ernest G. i 27-letni Konstanty B. zakłócali porządek w lokalu, zaczepiali gości i prowokowali bójki. W pewnym momencie młodszy z nich uderzył pięścią jednego z mężczyzn oraz kobietę w tył głowy. Na agresywne zachowanie zareagował obecny w restauracji prokurator, który próbował przywołać napastników do porządku.

Wtedy obaj mężczyźni zaatakowali śledczego – powalili go na podłogę, bili pięściami po głowie i tułowiu oraz kopali w głowę. Prokurator, jak podkreślają śledczy, działał w obronie koniecznej, chroniąc nietykalność cielesną kobiety i porządek publiczny, korzystając z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Na miejscu interweniowała policja. Sprawcy zostali zatrzymani w niedługim czasie od zdarzenia. Byli nietrzeźwi – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu prok. Aneta Góźdź.

Zarzuty dla napastników

Ernest G. i Konstanty B. usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zarzucono im także rażące lekceważenie porządku prawnego, co wpływa na zaostrzenie odpowiedzialności karnej.

Podczas przesłuchania Ernest G. przyznał się do winy, tłumacząc, że był pijany i nie pamięta szczegółów zdarzenia. Wyraził żal z powodu swojego zachowania. Konstanty B. nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień i twierdzi, że nie pamięta przebiegu wydarzeń. Dodatkowo usłyszał zarzut podania fałszywych danych osobowych podczas legitymowania przez policję.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Pobity prokurator z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala.