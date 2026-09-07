Brak aresztu dla pijanego kierowcy, który wjechał w kobietę i uciekł. Tak tłumaczy się prokuratura

RMF24

"Zastosowane środki są odpowiednie, proporcjonalne do zagrożeń i zabezpieczą prawidłowy tok postępowania” - w ten sposób Prokuratura Rejonowa w podwarszawskim Piasecznie uzasadnia kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność mężczyzny, który w Prażmowie (Mazowieckie) po pijanemu potrącił samochodem kobietę i uciekł. Dodatkowo w przeszłości orzeczono wobec niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Prokuratura tłumaczy, że podejrzany nie negował tego, że był sprawcą, przyznał się do zarzutów, odpowiedział na wszystkie pytania, zadeklarował dobrowolne poddanie się karze.

Śledczy dodają, że podejrzany ma stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienie.

„Aresztowanie nie może stanowić antycypacji kary" - napisali w oświadczeniu i zaznaczyli, że stosowanie aresztu ma zabezpieczyć postępowanie karne, a powodem nie może być popełnienie przez podejrzanego czynu budzącego społeczne potępienie.

Jakie inne środki wobec kierowcy zastosowali śledczy?

Jarosław L. ma się zgłaszać na policję trzy razy w tygodniu. Tam będzie przechodził badania alkomatem.

Mężczyzna ma też zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną i świadkami zdarzenia.

Zamiast udzielić pomocy - uciekł

Do zdarzenia doszło na jednym z parkingów w gminie Prażmów. Policjanci dostali zgłoszenie o potrąceniu kobiety przez kierowcę Forda - kobieta w wyniku uderzenia upadła na ziemię i doznała poważnego urazu nogi. Sprawca, zamiast udzielić jej pomocy, na chwilę zwolnił, po czym gwałtownie przyspieszył i odjechał, zostawiając poszkodowaną bez wsparcia.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Dzięki temu policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go w jego mieszkaniu. Okazało się, że 47-latek miał w organizmie dwa promile alkoholu.