Blok na Ursynowie grozi zawaleniem. Prokuratura wszczęła śledztwo

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44 rodziny musiały opuścić blok przy ul. Hirszfelda 2 na warszawskim Ursynowie w związku z ryzykiem zawalenia się budynku. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej.

Długa historia poważnych usterek

Śledztwo zostało wszczęte przez ursynowską prokuraturę. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, dotyczy „zaniechania podjęcia w okresie od 26 marca 2026 roku do dnia 22 lipca 2026 roku koniecznych prac naprawczych oraz ewakuacji wszystkich mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Hirszfelda 2 w Warszawie zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego”.

Następstwem było sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zaistnienia zdarzenia, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać zawalenia się budowli – wyjaśnił.

Śledczy mają już dokumenty od nadzoru budowlanego oraz ze spółdzielni mieszkaniowej. Ustalili, że już w roku 2009 pojawiły się pierwsze wzmianki od mieszkańców, że w bloku pojawiają się problemy techniczne, a ściany zaczynają pękać.

Mieszkańcy bloku mieli nie być informowani o sytuacji i nie otrzymywali ekspertyz, które miały być wykonywane już ok. 2015 roku, wskazujących na konieczność wykonania konkretnych robót, które jednak nie zostały w kolejnych latach wykonane - przekazał prok. Skiba.

Pęknięcia w bloku przy ul. Hirszfelda 2 (fot. Paweł Wodzyński) / East News



Według prokuratury, pionowe i poziome podpory rozstawione w bloku nie tylko nie poprawiły sytuacji, ale według jednej z ekspertyz pogorszyły tylko stan budynku.

Jak wygląda sytuacja prawna?

26 czerwca nadzór budowlany po kontroli budynku nakazał ogrodzenie terenu, zabezpieczenie drzwi wejściowych i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informującej o zakazie użytkowania bloku do czasu wykonania zaleconych napraw. Decyzja ta została zaskarżona przez spółdzielnię do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który ją uchylił.

22 lipca wydana została decyzja o opróżnienia budynku. Ona również została zaskarżona przez spółdzielnię i uchylona 2 września.

Aktualnie w obrocie prawnym nie istnieje więc decyzja dotycząca nakazu opuszczenia budynku przy ul. Hirszfelda 2 w Warszawie, zaś z pozyskanych z PINB informacji wynika, że kolejne oględziny nieruchomości mają odbyć się za około dwa tygodnie - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury.