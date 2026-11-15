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Betonowe zapory w Warszawie. Jest nowy komunikat miasta

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 listopada (10:56)

Betonowe zabezpieczenia z wlotów ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie zostaną usunięte w nocy z niedzieli na poniedziałek - informuje najnowszy komunikat stołecznego ratusza. Wraca też normalny ruch samochodowy i autobusowy w tym rejonie.

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Betonowe zapory w Warszawie. Jest nowy komunikat miasta
Betonowe zapory w Warszawie, fot. Paweł Supernak /PAP

Wystawienie betonowych zapór przez służby miejskie policja zarekomendowała po strzelaninie w Krakowie, do której doszło w sobotę 7 listopada. W Warszawie zabezpieczenia zamontowano m.in. na ul.: Karowej, Świętokrzyskiej, Królewskiej i Miodowej.

Zapory znikają, ale będą powracać

W niedzielnym komunikacie rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy Monika Beuth przekazała, że zamontowane 7 listopada zapory zostaną usunięte w nocy z niedzieli na poniedziałek. 

Jednocześnie poinformowała, że ze względów bezpieczeństwa na weekendy oraz przy okazji imprez i wydarzeń odbywających się w tym rejonie, betonowe zabezpieczenia będą ponownie rozstawiane.

Od poniedziałku w tym obszarze powróci też normalny ruch samochodowy i autobusowy.

„Po uzgodnieniu ze stołeczną policją, ratusz zdecydował o przywróceniu przejazdów na drogach łączących się z Krakowskim Przedmieściem, na odcinku Miodowa-Świętokrzyska w dni powszednie” - podała Beuth.

Na swoje stałe trasy wróci komunikacja miejska: autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44.

Tragedia w Krakowie

7 listopada 24-letni obywatel Polski wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. 

Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Według sobotnich informacji, po zdarzeniu w pięciu krakowskich szpitalach pozostaje dziewięć poszkodowanych osób. Ich stan jest stabilny. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Warszawa

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